Росіяни сконцентрували удар на чотирьох основних точках під Бахмутом: ЗСУ дали бій ворогу

Окупанти продовжують активні дії на лінії фронту. Українські захисники відважно чинять опір противнику.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко. За його словами, Бахмутський напрямок залишається одним із найскладніших.

Дивіться також Росіяни відмовилися від оточення Бахмута: полковник ЗСУ сказав, чому змінили тактику

У росіян нічого не виходить

Петро Волощенко пояснив, що наразі за Бахмут тривають найжорстокіші бої за всю історію зимової кампанії та навіть вже весняної.

Ворог намагається за будь-яку ціну взяти місто під свій контроль, але наразі їм це не вдається,

– наголосив український захисник.

На його думку, окупанти зазнають серйозних втрат. Волощенко переконав, що ні про які досягнення на Бахмутському напрямку у росіян не мовиться.

"Попри те, що їхній кухар пробрався, як щур, вночі й уткнув там свою ганчірку", – зауважив військовослужбовець.

Український захисник пригадав відео очільника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, в якому він заявляє, що наче центр Бахмуту під російським контролем. Головний "вагнерівець" встромляє в землю щось на кшталт прапору Росії, втім якого кольору була ганчірка невідомо.

Вони намагаються хоч якусь перемогу видати за якусь страшну і велику перемогу,

– розказав він.

Військовослужбовець переконаний, що в окупантів нічого не вийде.

Петро Волощенко розповів про оперативну ситуацію в Бахмуті: дивіться відео

Де ЗСУ смажить ворога

Петро Волощенко повідомив, що на Бахмутському напрямку все ще тривають бої. Росіяни наразі сконцентрувалися на так званих кліщах захоплених територій і намагаються взяти місто в кільце.

Не вдається, тому що ми їм дали бій саме в районе Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове та Іванівка – це чотири таких основні точки, де вони сконцентрували свій удар,

– зосередив увагу захисник.

Військовослужбовець переконав, що основні шляхи постачання та так звані "траси життя" уздовж всього гарнізону залишаються під українським контролем.

Ситуація в Бахмуті: останні новини