Місто готували до цього місяцями, – офіцер ЗСУ про контрнаступ у Бахмуті

Українські захисники ведуть активні контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку. Росіяни розуміють, що їм не втримати місто-фортецю.

Про це 24 Каналу розповів Тарас Березовець – офіцер 1 бригади спецпризначення імені Івана Богуна. За його словами, успіхи ЗСУ у Бахмуті є очевидними.

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Успіхи ЗСУ у Бахмуті

Тарас Березовець наголосив, що українські військові мають видимі просування протягом останніх декількох днів на цій ділянці фронту. Натомість окупанти втрачають сили.

Сам керівник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин заявив, що його військо страждає від снарядного голоду, тож не може ані здійснювати контрнаступ, ані ефективно оборонятися.

Ситуація в Бахмуті рано чи пізно мала переламатися на нашу користь, тому що місто укріплювалося протягом багатьох місяців, готувалося для того, щоб протистояти будь-яким спробам його захопити,

– зауважив він.

До того ж у ЗСУ є ще одна перевага – орієнтація у місцевості, що дає можливість краще вести бої.

Тарас Березовець розказав, завдяки чому українським військовим вдається контрнаступати на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Продовження буде

Український захисник пояснив, що "бахмутська м'ясорубка" вже перемолола десятки тисяч росіян. Цифра ліквідованих окупантів лише на цьому напрямку близька до 200 тисяч осіб.

Завдяки цьому ЗСУ вдається повертати під свій контроль населені пункти навколо Бахмута.

Тільки за останні дні були звільнені села, які контролювалися противником і які він використовував для спрямування своїх атак на Часів Яр та Хромове,

– додав він.

Втім, на досягнутому українські військові не збираються зупинятися і прогнозують оперативне звільнення ще кількох населених пунктів.

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