На Бахмутському напрямку ситуація знову загострилась: в Міноборони розповіли, у кого ініціатива

На Бахмутському напрямку місяцями тривають важкі бої, зокрема, й саме місто-фортецю окупанти не полишають надій таки захопити. Сьогодні там обстановка знову загострилась.

Наразі на цьому напрямку фронту триває двобій за перехоплення ініціативи. Детальніше про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Окупанти намагаються наступати

Зокрема, на Бахмутському напрямку за останню добу і українські сили, і окупантська навала намагалися наступати. При цьому якщо у ворога успіхів не було, то Сили оборони мали певний успіх.

Як зазначила заступниця міністра оборони, на північному фланзі напрямку наразі тривають бої. Натомість на південному фланзі, в районі Кліщіївки, захисники України з боями просуваються вперед.

Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись,

– підкреслила Ганна Маляр.

Також вона розповіла, що росіяни активно реагують на всі дії оборонців України. Ба більше, на загрозливих напрямках вони створюють по три лінії оборони.

Ситуація у Бахмуті

Варто зазначити, що неспокійно сьогодні не лише на Бахмутському напрямку, а й у самому місті зокрема. Там, за словами Ганни Маляр, ворог:

постійно веде вогонь,

намагається зірвати нашу логістику,

намагається завдати максимальних втрат воїнам України.

Але й військові нашої держави не дають ворогу вільно пересуватись по місту. Позиції ворога вони постійно вражають вогнем.

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