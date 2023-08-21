Не полишають спроб прориву: до яких методів вдаються окупанти на Бахмутському напрямку

Тривають важкі бої навколо Бахмута. Російські окупанти б'ють з усього наявного спектра озброєння, але українські захисники тримають оборону.

Лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон розповів 24 Каналу, що ворог почав застосовувати нову тактику.

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"Нещодавно ворог вдався до відносно нової тактики. Мінують броньовані машини або військових і посилають їх у бік наших позицій", – поділився Конон.

Що роблять російські окупанти на Бахмутському напрямку: дивіться відео 24 Каналу

Крім того, росіяни активно застосовують всю зброю, що мають: артилерію, бронетехніку, керовані авіабомби, касетні та термобаричні боєприпаси.

Сили оборони відповідають влучними ударами

"Наші підрозділи міцно стоять на позиціях і відбивають усю цю навалу, яка на них пре. Ще й відповідаємо ударами, які завдають великих втрат", – наголосив Конон.

Українські військові завдають ефективних ударів, бо працюють точково. Саме тому особовий склад ворога довго тут не живе. Інтервал життя російських окупантів на Бахмутському напрямку – від трьох до семи днів. Потім вони переважно відправляються на "концерт до Кобзона".

Ситуація біля Бахмута: останні новини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися на південному фланзі Бахмута. Протягом минулого тижня вдалося звільнити ще три квадратні кілометри неподалік міста.

Раніше заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий розповів, як захисники застосовують на цьому напрямку касетні боєприпаси. За його словами, ці снаряди гарно вписались в "ансамбль".

Бійці з третьої штурмової бригади показали, як знищують окупантів під Бахмутом. Унаслідок успішної атаки у ворога було понад 20 убитих і поранених.