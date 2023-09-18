Може стати серйозним надломом: що найближчим часом чекає на Бахмут

На Бахмутському напрямку українські сили мали успіхи. Зокрема було звільнено два населених пункти – Андріївка та Кліщіївка. Водночас активні дії ЗСУ на цьому напрямку змушують окупантів тримати поблизу Бахмуту значні резерви, які вони могли б залучити у Запорізькій області.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зазначивши, що Бахмут має для росіян насамперед політичне значення. Вони оголосили, що "взяли" його, перетворили на щебінь, далі не просунулися, а вийти звідти не можуть.

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Може скластися третя серйозна українська операція

Військовий експерт зауважив, що для росіян вихід з Бахмуту означає завдати персональної іміджевої поразки Владіміру Путіну.

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Будь-які рухи довкола Бахмуту уперед – це філософія опанування оперативного оточення. Як тільки оперативне оточення складеться, це може стати серйозним надломом,

– зазначив військовий експерт.

Якщо, на його думку, угруповування буде знищене, а ще краще – якщо кілька тисяч росіян здадуться у полон, це вже може бути третьою серйозною українською операцією.

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"Адже маємо Харківську, Херсонську і, дай Боже, щоб сталася Бахмутська", – наголосив Петро Черник.

Що відбувається на Бахмутському напрямку

За останню добу на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили ворожі атаки на околицях населеного пункту Біла Гора Донецькій області. Крім того, наші захисники здійснюють штурмові операції в околицях Кліщіївки та закріпилися на нових рубежах.

Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш наголосив, що звільнення Кліщіївки дозволило Силам оборони здобути плацдарм для продовження наступальних дій та деокупації української території. Також тепер наші військові мають можливість контролювати логістичні маршрути, через які мають йти постачання в Бахмут.

Водночас окупанти стягнули поблизу Бахмута потужні резерви. Росіяни зосередили поблизу міста понад 50 тисяч особового складу, що є третиною від усіх їхніх сил на Сході. Також на цій ділянці фронту розташовано приблизно 274 танки, понад 1000 броньованих машин, 150 артилерійських систем і понад 120 систем реактивного залпового вогню окупантів.