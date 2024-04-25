Працювали не лише FPV-дрони: воїн розповів про невдалий штурм росіян біля Бахмута

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається дуже напруженою. Ворог продовжує штурмувати українські позиції та не втрачає наміру захопити Часів Яр. Проте усі його спроби марні.

Про це 24 Каналу розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, зазначивши, що ворог напередодні здійснив нову спробу штурму. Однак він виявився невдалим – окупанти зазнали значних втрат.

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Кількість штурмових груп не зменшується

На відтинку оборони бригади "Рубіж", як зазначив Кожубенко, кількість штурмів не зменшується.

Противник нещодавно здійснював спроби штурму наших позицій малими піхотними групами, після чого вони були знищені FPV-дронами наших оборонців із бригади. Також ті, що залишилися і втікали, були вже потім добиті снайперами,

– сказав він.

Ворог спробував поновити свої наступальні дії буквально за декілька годин, але вони були виявлені операторами розвідувальних коптерів і знищені артилерією наших дивізіонів.

"Безпосередньо на лінії оборони Бахмутського напрямку противник не зменшує свого наступального потенціалу та кількість штурмових груп. Також на напрямку Часового Яру росіяни зосередили великий ударний кулак. Однак мужні оборонці Сил оборони України нівелюють усі спроби росіян просунутися в цьому напрямку", – зауважив офіцер.

У противника немає жодних шансів

Водночас зараз противник не має можливості зайти у Часів Яр, тому що Сили оборони твердо стоять на своїх позиціях і знищують ворога наявними вогневими засобами. Дуже йому дуже допомагають FPV-дрони. Проте, зважаючи на ухвалення в США виділення допомоги Україні, у противника немає жодних шансів.

"Вже зовсім скоро ми отримаємо усю допомогу, яку нам обіцяють. Вона буде в достатній кількості, і безпосередньо командири на місцях зроблять усе можливе, щоб кожен снаряд летів в ціль", – наголосив Дмитро Кожубенко.

Що відбувається в Часовому Яру: дивіться на карті

Ситуація на Бахмутському напрямку