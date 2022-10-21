Ситуація на Бахмутському напрямку загострюється: чи переламає це хід війни

Бахмутський напрямок наразі є найгарячішою ділянкою фронту. Окупанти штурмують місто, а наступальні дії схоже ведуть з боку Кремінної. Однак стратегічна ініціатива й надалі залишається за ЗСУ.

Загострення ситуації на Бахмутському напрямку свідчить про те, що ворог поки не збирається здаватися. А також все ще має певні ресурси, щоб продовжувати війну. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.

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Стратегічна ініціатива залишається за ЗСУ

Він також додав, що на тлі останніх неймовірних перемог наших захисників на фронті українці мають завищенні очікування. І наголосив, що нам всім разом треба нарешті навчитися реалістично оцінювати ситуацію, а не видавати бажане за дійсне, бо це може нам дорого коштувати.

Попри все, як би не було важко на Бахмутському напрямку, я не думаю, що це плацдарм, який обсиплеться. Чи можуть бути тактичні успіхи у ворога? Можуть. Війна – дуже складне й динамічне явище,

– зазначив військовий експерт.

Чи є ризик, що росіяни зможуть перехопити ініціативу

На думку військового експерта, наразі немає якихось підстав вважати, що росіяни зможуть перехопити стратегічну ініціативу. Він зазначив, що зараз українські бійці воюють з так званим другим заміщеним угрупованням російських військ. Перше ж угруповання, яке країна-агресорка відправила до України на початку вторгнення, ЗСУ майже знищили.

Наразі ж в Росії триває мобілізація й вона є так званим третім корпусом. Навіть, якщо росіянам вдасться зібрати 300 тисяч військових – їх очікує доля попередніх двох угруповань.

Утім, не варто й недооцінювати загрозу від мобілізованих, оскільки бодай якусь, але зброю вони таки матимуть. "На мій погляд, по-справжньому може відбутися перелом, коли за один день у полон прийдуть більш ніж тисяча росіян", – зауважив військовий експерт.

Черник прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео

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