білоруські військові активізували засоби РЕБ проти українських безпілотників

9 липня 2022 , 19:12
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

З білоруської сторони біля українського кордону активізували засоби радіоелектронної боротьби. Це задля того, аби не допустити розвідку безпілотниками.

Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в українському Генштабі. Там зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

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білоруси побоюються розвідки у прикордонних з Україною районах

Активізація засобів РЕБ пов'язана з тим, аби не допустити БпЛА-розвідники в райони, що розташовані поблизу українського кордону. При цьому загроза для України з білоруської території зберігається.

Ворожі війська можуть завдавати ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору білорусі.

ЗСУ укріплюють свої позиції на Півночі

Зазначимо, що раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав позиції українських військових у північних областях. Генерал-лейтенант запевнив, що наші захисники тримають ситуацію повністю під контролем.

Через можливу загрозу наступу з білорусі, військові щодня здійснюють інженерне обладнання позицій. Також вони заміновують найбільш небезпечні ділянки.

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Загрози з боку Білорусі: останні новини

Дивіться у відео про продовження військових навчань у білорусі:

 

Автор: Ірина Пундор