білоруські військові активізували засоби РЕБ проти українських безпілотників

З білоруської сторони біля українського кордону активізували засоби радіоелектронної боротьби. Це задля того, аби не допустити розвідку безпілотниками.

Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в українському Генштабі. Там зазначили, що на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

До теми Полк Калиновського першим піде проти сил лукашенка, якщо вони нападуть на Україну, – командир

білоруси побоюються розвідки у прикордонних з Україною районах

Активізація засобів РЕБ пов'язана з тим, аби не допустити БпЛА-розвідники в райони, що розташовані поблизу українського кордону. При цьому загроза для України з білоруської території зберігається.

Ворожі війська можуть завдавати ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору білорусі.

ЗСУ укріплюють свої позиції на Півночі

Зазначимо, що раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав позиції українських військових у північних областях. Генерал-лейтенант запевнив, що наші захисники тримають ситуацію повністю під контролем.

Через можливу загрозу наступу з білорусі, військові щодня здійснюють інженерне обладнання позицій. Також вони заміновують найбільш небезпечні ділянки.

Читайте також У білорусі вже прямо погрожують Польщі ударом в разі "провокацій Заходу"

Загрози з боку Білорусі: останні новини

У білорусі нещодавно помітили колону з військової техніки, яка рухалась у бік Бобруйська. На ній були позначки V та пропори СРСР.

8 липня в білорусі знову продовжили терміни військових навчань – цього разу до 16 липня.

Аеродром "Зябровка", що неподалік з Чернігівською областю, повністю передали росіянам. Там вони створюють свою військову базу.

Також у білорусі продовжили заборону на польоти у південній частині країни – до осені.

Дивіться у відео про продовження військових навчань у білорусі: