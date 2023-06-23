Лукашенко дуже переживає, – Свердлов сказав, як диктатор чекає прихід полку Калиновського

Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко побоюється втратити владу в Білорусі. У нього є реальний страх щодо можливої конфронтації із бійцями з полку імені Кастуся Калиновського.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов. За його словами, Лукашенко ледь чи не публічно заявляв, що в Білорусі його підтримує близько 80% населення. А за решту 20% він ще може позмагатися.

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Кого боїться Лукашенко

Як наголосив Свердлов, Лукашенко переконаний, що основна частина людей, які повністю проти нього, перебуває за кордоном – у Литві, Польщі, Україні тощо. І він особливо боїться бійців з полку Калиновського.

Я впевнений, що він серйозно розглядає можливість, що вони спробують зайти в Білорусь і щось зробити. Здавалося б, а чого б йому турбуватися, якщо його "підтримують" аж 80% людей всередині країни?

– зауважив Свердлов.

Яка ситуація в Білорусі – розповів Свердлов: дивіться відео

Зрозуміло, що цифра в 80% підтримки Лукашенка – абсолютна маячня. Ймовірно, диктатор це припускає та готується до будь-яких можливих для себе загроз. Тому зараз в Білорусі постійно навчають військових та проводять підготовку для так званої тероборони.

Також саме з цих причин там почали активно нагнітати тему про ядерну зброю в Білорусі. Лукашенко думає, що може стати недоторканним.

Ядерна зброя в Білорусі: коротко

На днях Путін заявив, що перші ядерні заряди вже доставили на територію Білорусі. Раніше повідомлялося, що там розмістять лише тактичну "ядерку", а контролюватиме її лише Росія.

Лукашенко також увімкнув свій ядерний шантаж. Він розповів, за яких умов використає ядерну зброю.

В українській розвідці наголосили, що не варто звертати увагу на браваду Лукашенка. Ніхто йому доступ до ядерної кнопки не дасть. А розміщення ядерної зброї в Білорусі не змінює нічого з точки зору безпеки в регіоні.