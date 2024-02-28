Росія продовжує наступ біля Авдіївки, щоб виснажити українські сили, – ISW

Окупанти не припиняють наступати на Авдіївському напрямку. Вони намагаються виснажити українські війська до того, як вони створять міцнішу лінію оборони.

28 лютого Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що після захоплення Авдіївки росіяни тимчасово знизили темп своїх операцій, однак згодом знову наростили темпи наступу й просуваються на захід і північний захід від міста.

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Яка ситуація довкола Авдіївки

В інституті вивчення війни повідомили, що наразі російські військові зосередили атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки й Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції.

Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки,

– вважають в Інституті вивчення війни.

Аналітики додали, що захоплення Авдіївки дозволило російським військам чинити тиск на позиції, які перед цим у швидкому темпі зайняли українські сили. Тому окупанти, ймовірно, підтримують високий оперативний темп для того, щоб спробувати використати цю тактичну можливість.

В ISW припустили подальші кроки ворога

Автори аналізу вважають, що російські війська теоретично зможуть захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки. Однак це складна місцевість і вона, ймовірно, обмежить подальші тактичні досягнення Росії.

Російські війська, можливо, зможуть захопити населені пункти безпосередньо на захід і північний захід від Авдіївки в найближчі тижні, але рельєф і водні особливості на захід від Авдіївки, особливо водоймище, що проходить між Бердичами, Семенівкою та Орлівкою, швидше за все, сповільнить і так відносно повільні темпи російського поступу у цьому районі,

– вважають аналітики.

Вони прогнозують, що після того, як Росія загрузне у нових населених пунктах зі складним рельєфом, українські сили матимуть змогу зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, і стануть кульмінацією поточних російських наступальних зусиль у цьому районі. Принаймні доти, доки росіяни не дадуть своїм війська підкріплення.