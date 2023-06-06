Обстрілює позиції ЗСУ і прилеглі населені пункти: ворог активізувався на Авдіївському напрямку

Російські окупанти зосередили зусилля для ведення наступальних дій на Авдіївському напрямку. Там ворог активізував обстріли українських позицій і прилеглих населених пунктів.

Про це 24 Каналу розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, росіяни намагаються промацати ситуацію. Однак вони продовжують зазнавати шалених втрат.

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"На Авдіївському напрямку протягом доби ворог 18 разів атакував наші позиції, застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію. Противник обстрілює також населені пункти, що межують з лінією зіткнення", – зазначив Шершень.

Однак ЗСУ не залишають це без відповіді. На самому лише Таврійському напрямку захисники знищили понад три ворожі роти, а також 55 одиниць техніки.

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Найважчі бої відбуваються біля Бахмута й навколо нього. Однак є й інші гарячі точки.

"Мар'їнка залишається гарячою точкою №2. Часом ворог згадує також про Авдіївку, де намагається вести атакувальні дії", – додав Шершень.

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