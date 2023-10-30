Підривають самі себе, бо бояться: Барабаш розповів про дії росіян під Авдіївкою

Росія продовжує перекидати свої війська на Авдіївський напрямок, щоб досягти хоч якоїсь "пабєди". Однак ворог лише зазнає шалених втрат.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про відчайдушні дії росіян біля міста. За його словами, окупанти активно самознищуються.

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Так, один полонений росіянин розповів, що з його роти лишилось чи шестеро, чи семеро бійців. П'ятеро з них вирішили підірвати себе з остраху українського полону.

Ба більше, вони не були якимись професійними військовими, які мали важливу інформацію. Мова про звичайних мобілізованих.

Однак на Авдіївку кидають також спецпризначенців і тих, що штурмували Бахмут. До того ж трапляються залишки сил псевдореспублік.

Навіщо росіянам Авдіївка

"Авдіївка має стратегічне значення тільки в одному випадку – це висоти і декілька десятків кілометрів лінії фронту. Усе решта – це політика, рішення, ухвалене в Кремлі", – наголосив Барабаш.

Як відомо, останнім часом окупанти мають багато невдач на різних напрямках – Бахмутському, Запорізькому, Херсонському. Тому Росія намагається досягти хоч якогось успіху, щоб підгодувати зацікавленість у мобілізації.

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