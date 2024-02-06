Схоже на Бахмут у 2023 році, – майор ЗСУ сказав, що відбувається в Авдіївці
Російські окупанти по всій лінії фронту намагаються прорвати українську оборону. Однак найважча ситуація на Авдіївському напрямку.
Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що відбувається біля Авдіївки. За його словами, схоже відбувалось торік у районі Бахмута.
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"Особливо гарячий тепер Авдіївський напрямок. Він дещо схожий на те, що відбувалося в Бахмуті минулого року, тобто ворог намагається закидати кількісно як особовим складом, так і засобами й боєприпасами до них наш передній край", – зазначив Кудряшов.
Попри всі труднощі, захисники гідно тримають оборону й навіть відбивають певні позиції у ворога. Українське командування цілком контролює ситуацію.
Захисникам бракує боєприпасів
Сили оборони застосовують снаряди значно ефективніше, ніж ворог. Однак це пов'язано не лише з професіоналізмом українських бійців, а й з нестачею боєприпасів.
На 100–200 російських снарядів захисники застосовують лише 15–20, хоча й з більшою влучністю.
На сьогодні працюємо з тим, що є, але потребуємо більше. Це вже завдання для наших дипломатів – робити все, щоб нарощувати потенціал допомоги, а саме збройної військової допомоги для ЗСУ,
– констатував Кудряшов.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- У британській розвідці вважають, що Авдіївка залишається пріоритетною для росіян. Вони ведуть бойові дії з півночі, півдня й сходу, щоб оточити місто.
- Раніше аналітики ISW повідомляли, що окупаційна армія готується до нових боїв за Авдіївку. Ворог зосередився на південному житловому районі міста.
- Треба сказати, що лінія зіткнення на Авдіївському напрямку доволі нестійка – позиції переходять із рук у руки. Зокрема, таке було з ресторанним комплексом "Царська охота".