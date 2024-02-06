Схоже на Бахмут у 2023 році, – майор ЗСУ сказав, що відбувається в Авдіївці

Російські окупанти по всій лінії фронту намагаються прорвати українську оборону. Однак найважча ситуація на Авдіївському напрямку.

Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, що відбувається біля Авдіївки. За його словами, схоже відбувалось торік у районі Бахмута.

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"Особливо гарячий тепер Авдіївський напрямок. Він дещо схожий на те, що відбувалося в Бахмуті минулого року, тобто ворог намагається закидати кількісно як особовим складом, так і засобами й боєприпасами до них наш передній край", – зазначив Кудряшов.

Попри всі труднощі, захисники гідно тримають оборону й навіть відбивають певні позиції у ворога. Українське командування цілком контролює ситуацію.

Захисникам бракує боєприпасів

Сили оборони застосовують снаряди значно ефективніше, ніж ворог. Однак це пов'язано не лише з професіоналізмом українських бійців, а й з нестачею боєприпасів.

На 100–200 російських снарядів захисники застосовують лише 15–20, хоча й з більшою влучністю.

На сьогодні працюємо з тим, що є, але потребуємо більше. Це вже завдання для наших дипломатів – робити все, щоб нарощувати потенціал допомоги, а саме збройної військової допомоги для ЗСУ,

– констатував Кудряшов.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини

У британській розвідці вважають, що Авдіївка залишається пріоритетною для росіян. Вони ведуть бойові дії з півночі, півдня й сходу, щоб оточити місто.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що окупаційна армія готується до нових боїв за Авдіївку. Ворог зосередився на південному житловому районі міста.

Треба сказати, що лінія зіткнення на Авдіївському напрямку доволі нестійка – позиції переходять із рук у руки. Зокрема, таке було з ресторанним комплексом "Царська охота".