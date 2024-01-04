Йдуть не просто зеки, – Барабаш розповів, що роблять росіяни в районі Авдіївки

Ситуація біля Авдіївки на Донеччині залишається важкою. Після кількох днів зменшення штурмових дій російські окупанти знову активізувались.

Голова Авдіївської ГВА Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про ситуацію біля прифронтового міста. За його словами, на Авдіївському напрямку чергове загострення.

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"Декілька днів було трохи менше штурмових дій. Але сьогодні зранку знову чергове загострення на нашому напрямку – побігли вони штурмувати майже по всій лінії оборони навколо нашого міста", – зазначив Барабаш.

Головне завдання ворога залишається незмінним – взяти місто через оточення. Однак українські військові тримають лінію оборони, відбиваючи всі атаки противника й завдаючи йому колосальних втрат.

Якщо раніше "точкою самознищення" росіян був терикон біля Авдіївки, то тепер це Степове та коксохімічний завод.

Біля Авдіївки помітили нові ворожі підрозділи

В Авдіївці досі залишаються цивільні, які щоденно потерпають від російських обстрілів. Зокрема, унаслідок ракетної атаки 3 січня загинув 51-річний чоловік, а 50-річна жінка зазнала поранень.

Крім "Шторм Z", на Авдіївському напрямку працюють також нові підрозділи "Шторм V". Здебільшого до них належать навчені бійці.

Не просто якісь зеки йдуть – і такі є. Але є дуже навчені, професійні,

– зауважив Барабаш.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини

Вранці 3 січня в Генштабі повідомили, що українські військові мали успіх на Авдіївському напрямку. Захисники змогли поліпшити тактичне положення біля Новобахмутівки.

Битва за Авдіївку стала смертельною пасткою для російської бронетехніки. Так, за 10 тижнів штурмів прифронтового міста окупанти втратили майже 150 танків.

Як відомо, 29 грудня Володимир Зеленський відвідав українські позиції біля Авдіївки. Президент привітав захисників з різдвяно-новорічними святами й вручив їм нагороди.