На другій – третій лінії під Бахмутом окупанти навіть без автоматів, – офіцер ЗСУ

Більше року триває повномасштабна війна, яку окупант хотів закінчити за три дні. Тому зараз в росіян відчувається криза озброєння, навіть автомати на лінії фронту отримують не всі.

Про це 24 Каналу розповів лейтенант, заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко. Він наголосив, що українські військові можуть збільшувати кількість втрат ворога в десятки разів, для цього їм необхідно якомога більше озброєння.

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Військовий повідомив, коли окупанти розуміють, що потрапили під вогневий контроль українських збройних сил, то здаються у полон. Підтвердити чи спростувати масовість цього явища боєць не може, але такі прецеденти трапляються.

"В Бахмуті зараз пекло"

За словами Назаренка, в Бахмуті зараз відбувається справжнє пекло. Він наголосив, що українським військовим потрібно ще більше зброї, артилерії, дронів, адже що більше цього буде, то швидше, якісніше, точніше і в більших масштабах вони зможуть протидіяти ворогу.

Зараз втрати ворога – 1 до 7, ми можемо 1 до 10, 1 до 20, 1 до 100. Та й в принципі наше завдання, щоб не жоден український герой не гинув, а ті окупанти просто розбивалися, давилися об стіну, об українську оборону, йшли на самогубство,

– додав боєць.

Він розповів, що зараз завдання ЗСУ – "настільки перемелювати окупанта, щоб він не встигав відновлюватися, щоб він не встигав підходити".

Автомати в дефіциті

Назаренко повідомив, що українські військові в грудні на власні очі бачили, що на другій та третій лініях оборони окупанти перебувають навіть без автоматів.

Ті, хто копає окопи та бліндажі були взагалі без автоматів. Автомати були лише в тих, хто на нульовій лінії,

– зауважив військовослужбовець.

Назаренко про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивитись відео

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