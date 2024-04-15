Під загрозою не лише Часів Яр: де ворог може поновити наступ

Ситуація на фронті у напрямку Часового Яру стає напруженою. Окупанти активно наступають, але Сили оборони відбивають атаки ворога. Є ймовірність, що Росія активізує свій наступ і в бік Вугледара.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт розповів 24 Каналу, що ситуація у напрямку Часового Яру складна і тривають запеклі бої. Він зазначив, що у противника завдання якомога швидше захопити Часів Яр – висоти, з яких, на їхню думку, буде легше розвинути наступальні дії.

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Росія, за словами військового експерта, часто веде боротьбу не за населені пункти, а за висоти, де ті розташовані, щоб мати перевагу у веденні наступальних дій. Зараз під загрозою Часів Яр та Вугледар.

Я допускаю, що ворог обновить наступальні дії (у Вугледарі – 24 Канал). Їм важливо нас звідки витіснити, бо вони бояться ударів по Волновасі, як тільки у нас будуть можливості. Там буде дуже великий залізничний вузол до Криму,

– зауважив Мусієнко.

Часів Яр – це вихід на Костянтинівку, Слов’янськ, Краматорськ, тому ворог кидає дуже серйозні ресурси на захоплення цієї території.

Оборона України

Українські сили тримають під контролем чисельну перевагу ворога. Як зауважив Олександр Мусієнко, для оборони позицій зараз Україна скеровує відповідні засоби. Краще почала працювати артилерія, бо з’явились можливості завдяки постачанням наших партнерів.

За останній місяць, на жаль, у ворога є просування, є певні тактичні успіхи. Але це притаманне наступальній кампанії, адже у російських військ ініціатива, вони ведуть наступальні дії, не рахуючи втрати,

– наголосив Мусієнко.

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Він також додав, що це не означає, що російським військам вдалось прорвати нашу лінію фронту. Українська армія намагається стабілізувати ситуацію і не давати ворогу розвивати значний темп наступу.

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