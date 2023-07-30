Нам є чим пишатися, – військовий розповів, що відбувається в районі Кліщіївки

Українські військові продовжують звільняти окуповані території. Зокрема, тривають бої в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко. Раніше він поділився, як ЗСУ креативно змушують росіян здаватись у полон.

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"Нам є чим пишатися. Ми дуже вміло проводимо наші операції, і ворог втрачає багато техніки та особового складу. Очікуємо підкріплення, щоб іти вперед", – зазначив Лисенко.

Що відбувається в районі Кліщіївки: дивіться відео

Яка тактика ЗСУ

Президент Володимир Зеленський 29 липня відвідав передові позиції Сил спеціальних операцій під Бахмутом і привітав захисників з їхнім професійним святом.

Як відомо, захисники зайняли панівні висоти навколо Бахмута, зокрема біля Кліщіївки. Звідти вони палять по ворогу з артилерії. У такий спосіб захисники не лише наближають звільнення міста-фортеці, а й вибивають росіян з населених пунктів поблизу. Так, окупанти вимушено відійшли з позицій у районі Андріївки.

Ба більше, на цю ділянку фронту вже передали касетні боєприпаси, якими можна буде накрити великі площі й завдати серйозних втрат росіянам.

"Ми вже на тих позиціях, які ми колись втратили, і тепер намагаємось їх відбити. Але все дається з великим болем і втратами, бо ворог потужно закріпився", – сказав Лисенко.

Ситуація біля Бахмута: останні новини

Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр розповіла, що Збройні Сили мають успіхи на Бахмутському напрямку. Захисники просуваються, попри інтенсивний вогонь ворога.

Ситуацію на цьому напрямку проаналізували в NYT. Там вважають, що просування ЗСУ до Кремінної розірве логістику росіян і відкриє шлях у тил Бахмута.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що відвоювати Бахмут для України – справа честі. Героїчна оборона міста вже увійшла в історію.