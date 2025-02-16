Путін на це сподівається: для чого ворог активізував агресивні атаки на Донеччині

На Покровському напрямку за добу росіяни здійснили 71 атаку. Раніше противник намагався атакувати хвилями. Згодом перейшов до тактики затяжних боїв, коли кількість атак зменшилась, але вони були тривалими в часі. Тепер ворог здійснив перегрупування військ і намагається із застосуванням бронетехніки утворювати ударні кулаки.

Про це в етері 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, пояснивши, що окупанти роблять так, аби спробувати прорвати оборону ЗСУ, провести активні наступальні операції на Курахівському напрямку.

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Росія хоче посилити позиції перед переговорами

Попри всю агресивність та інтенсивність бойових дій запланованих успіхів противник не досягнув, але факт концентрації живої сили й бронетехніки ворога на основних напрямках говорить про те, що він плекає великі надії хоча б на здобуття локального успіху.

Як пояснив Тимочко, він вкрай важливий для російського командування, аби перетягнути потім частину військ з Костянтинопільського напрямку під Покровськ. Говорячи про Покровський напрямок, варто розуміти, що це стандартна тактика підходу Росії до потенційних переговорних процесів.

Завжди так бувало, що противник обирав один з напрямків, коли поставало питання політичних обговорень щодо припинення бойових дій в Україні, тоді росіяни активізовувались,

– зазначив Тимочко.

Так було у свій час на прикладі міст Іловайськ, Дебальцеве. Зараз аналогічна ситуація, бо противник, на думку Тимочка, сподівається у спосіб посилення динаміки бойових дій впливати на хід підготовки до переговорних процесів.

Ми спостерігаємо агресивні бойові дії росіян в районі Торецька, наступальні операції на інших напрямках. Путін сподівається до моменту формування чітких переговорних груп на міжнародній арені взяти під контроль якщо не Донеччину, то хоча б її ключові напрямки,

– вважає Тимочко.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зі слів Тимочка, російський диктатор розраховує завдяки цьому посилити свої переговорні позиції. Тимочко впевнений, що Покровськ залишається для очільника Кремля політичним питанням, оскільки він дав команду окупувати його ще минулого року.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ спрогнозував, що окрім як з флангів, противник буде намагатися атакувати Покровськ і напряму, в лоб, буде пробувати прорватися в місто.