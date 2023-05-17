Працюємо на випередження, – боєць ЗСУ розповів, що відбувається біля Сватового

На Сватівському напрямку противник достатньо активно застосовує артилерію. Спочатку окупанти ведуть вогневий бій по наших позиціях, а потім намагаються штурмувати невеликими групами під прикриттям броньованої техніки.

Успіху ворог не має, тому що артилеристи достатньо потужно впроваджують контрбатарейну боротьбу і намагаються спрацювати на випередження. Про це 24 Каналу сказав командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко.

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Ініціатива на боці ЗСУ

Крім того, деякі задуми противника вдається викрити на стадії підготовки й завдати ураження по району зосередження противника. Це те місце, де він готується до вчинення ударно-штурмових дій.

Бої на деяких відтинках йдуть надзвичайно складні. Але ініціатива – повністю на боці ЗСУ,

– наголосив боєць.

На тих ділянках, де було надскладно, ініціатива поступово переходить до Сил оборони. Йдеться про Бахмут.

Ворог мінує усе

За словами командира, противник заміновує усе – і протитанковими мінами, і протипіхотними мінами. Це мінування не завжди відповідає тим настановам, які є у росіян.

Вони мінують не за правилами, а за тим досвідом, який у них є у війні проти України,

– зауважив Федоренко.

Проблема мінних загороджень є. Але за час контрнаступальних операцій, зокрема – Харківської та Херсонської, Сили оборони напрацювали алгоритми, яким чином швидко проходити мінні загородження з найменшими втратами особового складу й техніки.

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