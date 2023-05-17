Працюємо на випередження, – боєць ЗСУ розповів, що відбувається біля Сватового
На Сватівському напрямку противник достатньо активно застосовує артилерію. Спочатку окупанти ведуть вогневий бій по наших позиціях, а потім намагаються штурмувати невеликими групами під прикриттям броньованої техніки.
Успіху ворог не має, тому що артилеристи достатньо потужно впроваджують контрбатарейну боротьбу і намагаються спрацювати на випередження. Про це 24 Каналу сказав командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко.
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Ініціатива на боці ЗСУ
Крім того, деякі задуми противника вдається викрити на стадії підготовки й завдати ураження по району зосередження противника. Це те місце, де він готується до вчинення ударно-штурмових дій.
Бої на деяких відтинках йдуть надзвичайно складні. Але ініціатива – повністю на боці ЗСУ,
– наголосив боєць.
На тих ділянках, де було надскладно, ініціатива поступово переходить до Сил оборони. Йдеться про Бахмут.
Ворог мінує усе
За словами командира, противник заміновує усе – і протитанковими мінами, і протипіхотними мінами. Це мінування не завжди відповідає тим настановам, які є у росіян.
Вони мінують не за правилами, а за тим досвідом, який у них є у війні проти України,
– зауважив Федоренко.
Проблема мінних загороджень є. Але за час контрнаступальних операцій, зокрема – Харківської та Херсонської, Сили оборони напрацювали алгоритми, яким чином швидко проходити мінні загородження з найменшими втратами особового складу й техніки.
Ситуація у Луганській області: останні новини
- "Беларускі Гаюн" повідомляє, що ешелони із солдатами та військово технікою Росії перекидають із Білорусі на Луганщину. Вони перебувають на Сватівському та Кремінському напрямках. Серед особового складу – здебільшого зеки або новомобілізовані.
- Окупанти влаштували бізнес на українцях, яким допомагають "відкосити" від мобілізації до лав російської армії. Безумовно, коштує це недешево.
- За 9 років окупації росіянами деякі зрадники по-справжньому вірять у "велич та міць" Росії. Так, "волонтерка" Ірина Стремилова з 14 років допомагає ворогам поширювати їхню пропаганду.
- У тимчасово окупований Луганськ все частіше навідується "бавовна". Зранку 15 травня прилетіло на територію колишнього авіаучилища, де саме перебували російські загарбники.
- Того ж дня у місті намагалися ліквідувати колаборанта Ігоря Корнета. Ймовірно, це внутрішні розбірки між силовиками псевдореспубліки.