Біля Вугледара росіяни отримали відсіч і відійшли на вихідні рубежі, – Жданов

Росіяни намагаються наступати на Вугледар. Однак вони отримали гідну відсіч і відійшли на вихідні рубежі, на попередні позиції.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Вугледар має величезне значення для ЗСУ, якщо його втратити, доведеться перебудовувати всю лінію оборони.

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Росіяни отримали відсіч біля Вугледара

Жданов розповів, що Збройні сили України відбили всі спроби росіян наступати на Вугледар. Морська піхота Росії, найбільш боєздатні частини окупантів, отримали відсіч і понесли дуже великі втрати й відійшли на вихідні рубежі. У Вугледарі зараз ситуація стабільно важка, але вона контрольована з боку Збройних сил України.

Вугледар більш-менш укріплений, і там усю ділянку фронту пробували на міць ще на двох ділянках, північніше й південніше Вугледара, та успіху ворог не мав. Тож, там нині спад інтенсивності бойових дій. Якщо ми подивимось на мапу, то з фактично військової точки зору, вони найбільший успіх мають на ділянці від Кремінної до Авдіївки,

– зазначив військовий експерт.

Жданов про те, що біля Вугледара росіяни отримали відсіч і відійшли на вихідні рубежі: дивіться відео

Можливий новий наступ на Вугледар

Він продовжив, що на його погляд, росіяни будуть намагатись розвивати успіх на цій ділянці. Чи буде другий удар на Вугледар, чи не буде нині вакжо сказати. Утім у світлі повідомлень про новий масштабний наступ росіян, від них треба чекати всього.

"Може так статись, що вони зосередяться на цих двох напрямках: на Лиман і на Часів Яр", – зауважив Жданов.

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