Почнеться паніка та параноя: росіянам варто готуватись до найгіршого після подій в Бєлгородщині

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" 22 травня оголосили про намір "звільнити" Бєлгородську область. Відомо, що наразі операція на Бєлгородщині охопила понад 30 квадратних кілометрів.

Подібні випадки можуть зіграти на руку Україні, адже що ближчою для Росії буде громадянська війна, тим простіше Україні буде звільняти свої території. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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"Я думаю, що владі у Москві потрібно знаходити діалог з цими людьми, потрібно ухвалювати закон про спеціальний статус, як вони нам рекомендували стосовно Донбасу, але України там, звичайно, немає", – прокоментував політолог.

"Звільнення" має кілька цілей

Інцидент в Бєлгородщині вирішує одразу кілька завдань. По-перше, дискредитує російську владу. Адже Владімір Путін раніше обіцяв в обмін на права і свободи росіян безпеку, але обіцянки не стримав.

По-друге, дискредитує російську армію та керівництво. Виявилося, що по території Росії можуть ходити невідомі озброєні люди і робити все, що заманеться. До того ж тепер український контрнаступ буде йти в більш сприятливих умовах.

По-третє, інцидент створив кризу між центром та регіонами Росії. Якщо подібне відбуватиметься на території будь-якої області, губернатор фактично залишиться наодинці, і допомагати йому ніхто не буде, зауважив Загородній.

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Як відреагують росіяни

Політолог вважає, що на території Росії захоплювати опозиціонери фактично нічого не будуть, але з'являтимуться в різних регіонах. Це своєю чергою викликатиме паніку в населення, почнеться параноя.

Сили, які хочуть поразки Росії, можуть пристати на це. Наприклад, Євгєній Пригожин, я вважаю, один з бенефіціарів того, що відбувається, тому що Пригожин реально хоче поразки Росії, бо так він зможе піднятися у російську владу,

– додав аналітик.

Він переконаний, що Захід не втручатиметься у подібні інциденти. Адже визнає, що Росія є агресором, і подібні ситуації можуть відбуватися на її території, головне – аби там не було західної зброї.

"До того ж це великий привіт іншій країні, іншому лідерові. Мовиться першою чергою про Лукашенка. Те саме може відбуватися на території його держави. До цього в Лукашенка було невелике бажання вступити війну, тепер він буде в стані параної", – зауважив Загородній.

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