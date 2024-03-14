Тут панує моторошна порожнеча: ексклюзивний репортаж 24 Каналу про Часів Яр

Часів Яр – це чергове місто на Донеччині, звідки росіяни повністю вибили життя. Воно має шанси повторити долю Бахмута й Авдіївки, якщо не зміниться ситуація із постачанням зброї та боєприпасів.

Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер відвідала Часів Яр та розповіла, чим зараз живе місто. Нагадаємо, що 1 січня 2024 року ведуча побувала на позиціях бійців ЗСУ на Авдіївському напрямку.

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Яка ситуація у місті

Часів Яр розташований близько до лінії фронту, приблизно за 3 кілометри. Якщо порівнювати з Авдіївкою, то тут уже практично те саме.

Відчувається, що фронт наближатися до міста. Воно майже повністю зруйноване: випалені повністю райони, знищені будівлі, абсолютно пусті вулиці. Тут панує моторушна порожнеча. Деякі моменти нагадую фільми про апокаліпсис, але це те, чим зараз живе Часів Яр.

У місті майже не залишилося людей. Найбільш понівечений – східний район міста, який розташований ближче до Бахмута. Туди вже навіть не пускають журналістів й волонтерів. Однак попри всю небезпеку, там досі залишається три людини.

З одного боку, можна сказати всього-на-всього три людини на величезний район міста, а з іншого – аж три людини, які відмовились евакуюватися. Це насправді теж великий біль, але це вибір людей.

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Наші бійці відчувають дефіцит озброєння

Нині у місті Часів Яр дуже гаряче. Наші бійці розповідають, що тут російських FPV-дронів, як комарів у теплий літній вечір.

Росіяни вільно відчувають себе в небі. Вони закидали місто КАБами та ФАБами, які несуть найбільш руйнівний характер та повністю стирають його з лиця землі. Цьому дуже важко протистояти, але наші бійці тримаються та демонструють сталеву витримку.

Українські військові жаліються на нестачу снарядів. Адже якби Збройні Сили України мали достатньо озброєння, то, можливо, ситуація з Авдіївкою була б інша. Сподіваймося, що наші партнери вчасно схаменуться для того, аби Часів Яр не повторив долю ні Авдіївки, ні Бахмута.

До слова, Часів Яр ведуча 24 Каналу відвідала разом російським правозахисником Марком Фейгіним. Марк був у цьому місті в травні 2023 року, якраз у розпалі російського наступу на Бахмут. Він відзначив, що протягом року місто змінилося до невпізнаваності.

Ситуація у місті Часів Яр