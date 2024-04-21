Окупанти вдаються до різних методів взяття позицій ЗСУ. Ще минулого року вони сідали на мотоцикли та мопеди. Також були випадки застосування танку "Черепаха".

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазанов розповів 24 Каналу, що зараз російські військові намагаються взяти Часів Яр за допомогою десанту. Однак їм цього зробити не вдається.

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Тактика росіян у Часовому Яру

Росіяни, за словами військовослужбовця ЗСУ, вдаються до тактики, коли попереду йдуть танки, щоб викликати на себе вогонь ЗСУ, а з намаганням пройти та взяти позиції українських військових йде легка бронетехніка з десантом. У такий спосіб окупанти намагаються викинути його в окопи або хоча б у тил.

Це досить непогана тактика, але до сьогоднішнього дня ми справлялися з цими групами й, сподіваюсь, впораємось і далі,

– зазначив Сазанов.

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