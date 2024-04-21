Намагаються закинути десант нам в окопи, – боєць ЗСУ про тактику окупантів у Часовому Яру
Окупанти вдаються до різних методів взяття позицій ЗСУ. Ще минулого року вони сідали на мотоцикли та мопеди. Також були випадки застосування танку "Черепаха".
Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазанов розповів 24 Каналу, що зараз російські військові намагаються взяти Часів Яр за допомогою десанту. Однак їм цього зробити не вдається.
Дивіться також Дефіцит ППО в Україні: у ISW пояснили, як Росія це використовує для просування на полі бою
Тактика росіян у Часовому Яру
Росіяни, за словами військовослужбовця ЗСУ, вдаються до тактики, коли попереду йдуть танки, щоб викликати на себе вогонь ЗСУ, а з намаганням пройти та взяти позиції українських військових йде легка бронетехніка з десантом. У такий спосіб окупанти намагаються викинути його в окопи або хоча б у тил.
Це досить непогана тактика, але до сьогоднішнього дня ми справлялися з цими групами й, сподіваюсь, впораємось і далі,
– зазначив Сазанов.
Часів Яр: дивитись на карті
Ситуація у Часовому Яру: останні новини
- Вороги скидають на Часів Яр понад 10 керованих авіабомб за добу. Також росіяни застосовують бойові броньовані машини для піхоти та важкі танки.
- Попри спроби окупантів захопити місто, Часів Яр є під контролем ЗСУ. Тут є навіть мирне населення та працює один магазин.
- Володимир Зеленський 19 квітня здійснив робочу поїздку на Донеччину. Він відвідав один із командних пунктів 41 окремої механізованої бригади.
- Воєнне керівництво Росії поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ворог також зосереджує зусилля на прориві нашої оборони західніше Бахмута.
- Часів Яр є добре укріпленим містом. До того ж воно є панівною висотою, тому росіяни з усіх сил намагаються просуватися. Якщо це вдасться росіянам, то під небезпекою опиняться великі міста: Слов'янськ, Костянтинівка, Краматорськ, Дружківка.