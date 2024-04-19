Це ще не каталізація наступу, – Коваленко сказав, який план росіян щодо Часового Яру

У напрямку міста Часів Яр Донецької області дуже складна ситуація. Українські Сили оборони докладають титанічних зусиль, щоб стримувати наступ російських окупантів.

Однак вже на червень або початок липня ворог може розпочати каталізацію наступу на Часів Яр. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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"Зараз наші Сили оборони там докладають титанічних зусиль, щоб стримувати російських окупантів. Але це ще не каталізація наступу. Це буде трохи пізніше. У них таке ж завдання. Це дійсно важливий об'єкт. Це панівна висота в регіоні. Відкривається шлях на Костянтинівку, а також на Слов'янсько-Краматорську агломерацію", – пояснив він.

Від чого залежить просування ворога

Олександр Коваленко зазначив, що наступ на Часів Яр для окупантів не буде легким. Там велика кількість населених пунктів, сіл, не найкращий для їхнього просування ландшафт та рельєф.

З іншого боку, на ситуацію значно впливатиме допомога від західних союзників. Наприклад, ситуація в Авдіївці була б зовсім іншою, якби Україна мала достатньо боєприпасів, артилерії, ППО і так далі.

Це саме стосується і Часового Яру. Особливо з урахуванням, що це панівна висота. Артилерія там відіграє найважливішу роль. Хоча важливий елемент протиповітряної оборони. Бо Часів Яр, цей укріпрайон постійним атакують КАБами,

– підкреслив військовий оглядач.

Ситуація у місті Часів Яр: дивіться на карті

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