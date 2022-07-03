Ворожий флот у Чорному морі посилили: тепер у ньому три ракетоносці
Джерело:оперативне командування "Південь"
У Чорному морі збільшилась кількість російських кораблів з крилатими ракетами на борту. Тому загроза ворожих обстрілів українських міст, на жаль, залишається актуальною.
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські окупанти не можуть ефективно маневрувати на суші, тож намагаються тиснути з повітря. Зокрема, 2 липня вони атакували Одещину. Ракета поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. На щастя, цього разу масштабних руйнувань та жертв не було.
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В Чорному морі стало більше кораблів з ракетами на борту
В корабельному угрупованні ворожого чорноморського флоту трапилися кількісно-якісні зміни. Станом на 2 липня там перебувають 3 ракетоносці. На бортах суден є 24 крилаті ракети.
Окрім цього, у Чорному морі перебувають 2 великі десантні кораблі. Однак море несе не лише загрозу ракетних ударів, адже в ньому досі перебувають ворожі міни. Тому мирні жителі можуть підірватися на них як у прибережних водах, так і на деяких ділянках узбережжя.
Зокрема, на Одещині такий інцидент трапився з двома чоловіками. На жаль, один з плавців загинув, а другий – зазнав поранень та контузії.
Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів,
– наголосили в ОК "Південь".
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Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Коротко про ситуацію в Чорному морі
- В оперативному командуванні "Південь" 30 червня повідомили, що українські ракетні та артилерійські підрозділи атакували окупантів на острові Зміїний. Росіяни зазнали шалених втрат серед особового складу та техніки, тому почали звідти втікати.
- Згодом це підтвердив і головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. Він оприлюднив відео, на якому було видно потужну атаку по загарбниках на острові.
- У Росії традиційно не визнали своєї поразки й назвали втечу зі Зміїного "жестом доброї волі".
- Однак вже 1 липня окупанти скинули на острів фосфорні бомби.
- Наразі українські військові "зачищають" залишки російської техніки на Зміїному, яка може становити загрозу.
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