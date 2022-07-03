Ворожий флот у Чорному морі посилили: тепер у ньому три ракетоносці

У Чорному морі збільшилась кількість російських кораблів з крилатими ракетами на борту. Тому загроза ворожих обстрілів українських міст, на жаль, залишається актуальною.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські окупанти не можуть ефективно маневрувати на суші, тож намагаються тиснути з повітря. Зокрема, 2 липня вони атакували Одещину. Ракета поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. На щастя, цього разу масштабних руйнувань та жертв не було.

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В Чорному морі стало більше кораблів з ракетами на борту

В корабельному угрупованні ворожого чорноморського флоту трапилися кількісно-якісні зміни. Станом на 2 липня там перебувають 3 ракетоносці. На бортах суден є 24 крилаті ракети.

Окрім цього, у Чорному морі перебувають 2 великі десантні кораблі. Однак море несе не лише загрозу ракетних ударів, адже в ньому досі перебувають ворожі міни. Тому мирні жителі можуть підірватися на них як у прибережних водах, так і на деяких ділянках узбережжя.

Зокрема, на Одещині такий інцидент трапився з двома чоловіками. На жаль, один з плавців загинув, а другий – зазнав поранень та контузії.

Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів,

– наголосили в ОК "Південь".

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Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Коротко про ситуацію в Чорному морі

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