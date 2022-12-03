"Втрати – це їх головна проблема": у ЗСУ розповіли, які війська росіяни кидають на Донбас
На початку повномасштабного вторгнення Росія відправляла в Україну більш професійний склад свого війська. Втім, зараз через масові втрати країна-агресорка відправляє будь-кого.
Так, війська спецпризначенців з різних систем, які були добре підготовлені, Росія вимушена заміняти зеками. Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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Які війська окупанти кидають на Схід
За його словами, саме тому російські окупанти постійно здійснюють ротацію. На Сході України є ворожі підрозділи різних родів військ, зокрема піхота, танкові та механізовані підрозділи.
На окупованій Луганщині частково ще залишилися десантники А в районі Вугледара Донецької області розташовувалася морська піхота окупаційного війська.
Усі ці військові частини вони змушені поповнювати мобілізованими на тлі великих втрат. За цю добу було знищено 510 окупантів, абсолютна більшість з них – на Східному фронті,
– повідомив речник Східного угруповання військ.
Тож головною проблемою російського війська є особовий склад, який вони постійно змушені оновлювати. Загарбники не можуть відмовитися від амбіцій захопити український Донбас, тому змушені кидати туди нові сили.Зауважимо, що станом на 3 грудня з початку повномасштабного вторгнення українські бійці ліквідували 90 600 російських окупантів.
Яке завдання зеків-вагнерівців
Окрім того, росіяни стягнули в район Бахмута одноразових зеків-вагнерівців. Їхнє завдання виснажувати українських захисників своїми атаками.
"Прибула нова партія – вони їх просто кидають. Мета – максимально виснажити нас, а вже згодом відправити тих людей, які є більш підготовленими", – розповів речник Східного угруповання військ.
Череватий розповів, які війська росіяни кидають на Донбас: дивіться відео
Останні новини зі Сходу: коротко
- Загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій та намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окрім того, росіяни обстріляли низку населених пунктів на сході нашої держави.
- Водночас в районі населеного пункту Підгородне Донецької області, українські воїни збили ворожий гелікоптер. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України знищили 264 гвинтокрилів країни-агресорки.
- Українські військові майстерно знищили російських найманців з ПВК "Вагнера" під Бахмутом. Наші воїни із 71 окремої єгерської бригади ДШВ вчасно атакували окупантів, які готували ротацію.
- Що ж стосується Луганщини, то українські бійці вже поруч з Кремінною. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що до населеного пункту ЗСУ лишилося кілька кілометрів. Він додав, що окупанти розуміють, що не втримають Кремінну, тому будують другу лінію оборони біля Старобільська.
- Росіяни тікають зі своїх позицій у Луганській області та намагаються самостійно перетнути кордон, аби повернутись до Росії. Окупанти щодня ловлять по 50 своїх солдатів.