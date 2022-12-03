"Втрати – це їх головна проблема": у ЗСУ розповіли, які війська росіяни кидають на Донбас

На початку повномасштабного вторгнення Росія відправляла в Україну більш професійний склад свого війська. Втім, зараз через масові втрати країна-агресорка відправляє будь-кого.

Так, війська спецпризначенців з різних систем, які були добре підготовлені, Росія вимушена заміняти зеками. Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Які війська окупанти кидають на Схід

За його словами, саме тому російські окупанти постійно здійснюють ротацію. На Сході України є ворожі підрозділи різних родів військ, зокрема піхота, танкові та механізовані підрозділи.

На окупованій Луганщині частково ще залишилися десантники А в районі Вугледара Донецької області розташовувалася морська піхота окупаційного війська.

Усі ці військові частини вони змушені поповнювати мобілізованими на тлі великих втрат. За цю добу було знищено 510 окупантів, абсолютна більшість з них – на Східному фронті,

– повідомив речник Східного угруповання військ.

Тож головною проблемою російського війська є особовий склад, який вони постійно змушені оновлювати. Загарбники не можуть відмовитися від амбіцій захопити український Донбас, тому змушені кидати туди нові сили.

Яке завдання зеків-вагнерівців

, що станом на 3 грудня з початку повномасштабного вторгнення українські бійці ліквідували 90 600 російських окупантів

Окрім того, росіяни стягнули в район Бахмута одноразових зеків-вагнерівців. Їхнє завдання виснажувати українських захисників своїми атаками.

"Прибула нова партія – вони їх просто кидають. Мета – максимально виснажити нас, а вже згодом відправити тих людей, які є більш підготовленими", – розповів речник Східного угруповання військ.

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