Росіяни частково прорвалися: які подальші дії ворога на Донеччині

Останнім часом росіяни просувають по декількох напрямках у Донецькі області, зокрема, в районі Селидового та на Вугледарському напрямку. Водночас аналітик видання Bild Юліан Рьопке робить алармістські заяви щодо буцімто "розвалу фронту" на Донеччині. Однак ситуація не така критична, як видається західним ЗМІ.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, що фронт у Донецькій області не розвалюється. Також у Нацгвардії вважають, що втрата Селидового, який зберігає "логістичні напрямки або можливості", створить проблеми для українських сил.

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Втрати ворога зростають

Попри те, що, за словами Маломужа, фронт не розвалюється, є факти маневри та відступів ЗСУ на окремих ділянках. Йдеться про Селидовській і Курахівській напрямки, конкретно біля Нью-Йорку, Торецька, Вугледару.

Водночас відпрацьована модель відступальних операцій тактичного рівня з метою охоплення Покровського виступу,

– підкреслив він.

Росіяни ж намагаються захопити Покровськ у найближчі тижні. Тому удари по Півдню, де зменшені українські оборонні можливості, є найконцентрованішими.

Атаки по містах, проведення бойових дій безпосередньо у містах, удари з флангів забезпечують ворогу певною мірою просування та частковий нестратегічний успіх. Однак ці дії окупантів не розвалюють фронт,

– підкреслив генерал армії.

Зі свого боку українські сили готують додаткові позиції за містами, зокрема, ландшафтного типу. Вони матимуть, на його думку, або пануючі висоти, або річки, або інші перепони, або вже сформовані інженерно-військові споруди – спочатку тактичного, а далі стратегічного рівня.

Звичайно, ці прориви ворога – неприємне явище, але з іншого боку ми проводимо контратаки і виконуємо одну з важливих функцій – на Півдні, попри те, що маневруємо та відходимо, знищуємо частину ворожих військ,

– зауважив він.

Важливо зауважити, що нищення резервів ворога є важливою складовою, до того ж у таких секторах, де велика концентрація його живої сили та техніки. Саме тому останніми тижнями збільшилась кількість загиблих росіян і навіть сягнула позначки 1400 – 1700 окупантів за добу.

Зверніть увагу! За останню добу було ліквідовано 1680 окупантів. Загалом втрати ворога у живій силі з початку повномасштабній війні складають понад 690 тисяч одиниць особового складу.

З іншого боку ЗСУ готують позиції, які забезпечать утримання фронту. Також потрібно формувати резервні сили, які б завдавали неочікуваних ударів для противника. Це дезорієнтує ворога і дозволяє не тільки зупиняти його, але й завдавати контрударів,

– підкреслив Микола Маломуж.

Зазначимо, що речник 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Миловидов повідомив, що окупанти атакують Селидове одразу з трьох флангів – з півночі, сходу і півдня. Він припустив, що росіяни могли частково захопити місто.

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