Росіяни втрачають змогу вести стабільні оборонні дії, – Коваленко пояснив дії ЗСУ на фронті

Українські військові несподівано просунулись у районі Новомайорського та Опитного на Донеччині. Успіхи захисників на цих ділянках фронту свідчать про слабкість ворожої оборони.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що російські окупанти не можуть не лише наступати по широкому фронту, а й захищатись.

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"Сили оборони України здійснюють системні контратакувальні дії по всій лінії фронту. Отже, росіяни втрачають можливість вести стабільні оборонні дії по всій лінії фронту", – зазначив Коваленко.

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За його словами, це стало очевидним ще наприкінці червня, коли українські військові звільнили територію, окуповану з 2014 року. Ідеться про ділянку біля Красногорівки на Донеччині.

Ворога можна захопити зненацька

Оскільки оборона російських окупантів ослаблена по всій лінії фронту, українські захисники можуть її прорвати на будь-якій ділянці. Противнику буде ще важче передбачити дії ЗСУ, що дасть змогу тримати його в постійному напруженні.

"Сили оборони України тепер можуть проривати лінію оборони супротивника не тільки на окремо взятій ділянці. Ми можемо це зробити майже по всьому фронту", – констатував Коваленко.

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У виданні Bild повідомили, що Сили оборони України нібито вже зайшли в село Новомайорське. Населений пункт лежить за 15 кілометрів на захід від Вугледара.

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що українським захисникам вдалось зайняти частину Опитного. Від нього до Донецького аеропорту – близько 2–3 кілометрів.

Також ЗСУ мають успіхи в районі Кліщіївки. Звільнення села відкриє південні фланги Бахмута, що пришвидшить повернення міста-фортеці.