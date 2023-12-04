Енергосистема увійшла в зиму без запасів міцності: до чого готуватися українцям
Українська енергосистема увійшла у зимовий період без запасів міцності. Мовиться про цифру у 5 – 10%.
Про це в розмові з 24 Каналом зазначив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. До повномасштабного вторгнення цей відсоток складав 30.
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Ситуація з енергетикою
За словами Івана Плачкова, минулого року через обстріли було пошкоджено чи зруйновано 30 – 40% енергетичної інфраструктури. Фахівцям вдалося вдалося відремонтувати деякі об'єкти. Але є такі, що навіть за пів року неможливо відновити.
"Сніг та негода призвели до того, що багато споживачів залишилися без електропостачання. Особливо це південь, Одеська область", – назвав він ще одну проблему.
Ще один аспект – тарифи. Як зазначив ексміністр енергетики, наразі електроенергія коштує для населення удвічі менше за ринкові ціни. Утім, рівень оплати у період повномасштабної війни складає 90 – 95%.
Ситуація складна. Зима ще попереду і ми не знаємо, які будуть температури. Ми очікуємо і росіяни готуються до ударів. Але у нас значно посилена ППО на об'єктах критичної інфраструктури. Енергетики працюють,
– додав Плачков.
Новини енергетики: останнє
- Українська енергосистема повністю відповідає технічним вимогам ЕNTSO-E. Це європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. До неї Україна екстрено приєдналася у березні 2022 року і мусила успішно виконати всі технічні вимоги.
- Відтепер технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України сягатиме до 1700 мегаватів. Це додаткові 500 МВт, які допоможуть покривати можливий дефіцит у зимовий період.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилює енергетичну стійкість України. Так, ENTSO-E ухвалила рішення про переведення України з тимчасового режиму на постійну синхронізацію.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україні треба готуватися до більшої кількості атак з боку Росії. Він припустив посилення ударів по об'єктах інфраструктури і зазначив щодо продовження підтримки України країнами-членами НАТО.