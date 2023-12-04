Енергосистема увійшла в зиму без запасів міцності: до чого готуватися українцям

Українська енергосистема увійшла у зимовий період без запасів міцності. Мовиться про цифру у 5 – 10%.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. До повномасштабного вторгнення цей відсоток складав 30.

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Ситуація з енергетикою

За словами Івана Плачкова, минулого року через обстріли було пошкоджено чи зруйновано 30 – 40% енергетичної інфраструктури. Фахівцям вдалося вдалося відремонтувати деякі об'єкти. Але є такі, що навіть за пів року неможливо відновити.

"Сніг та негода призвели до того, що багато споживачів залишилися без електропостачання. Особливо це південь, Одеська область", – назвав він ще одну проблему.

Ще один аспект – тарифи. Як зазначив ексміністр енергетики, наразі електроенергія коштує для населення удвічі менше за ринкові ціни. Утім, рівень оплати у період повномасштабної війни складає 90 – 95%.

Ситуація складна. Зима ще попереду і ми не знаємо, які будуть температури. Ми очікуємо і росіяни готуються до ударів. Але у нас значно посилена ППО на об'єктах критичної інфраструктури. Енергетики працюють,

– додав Плачков.

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