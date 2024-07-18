У мережі писали про аварію на Південноукраїнській АЕС: чи правда це

ЗМІ писали, що на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму. Це нібито спричинило відключення від мережі одного з атомних реакторів і кількох ліній в мережі Укренерго. Насправді такі дані про аварію є брехнею.

Про аварію на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Однак наразі цю інформацію спростували.

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На Південноукраїнській АЕС згоріли трансформатори

За його словами, два дні тому на Південноукраїнській АЕС, судячи з усього від спеки згоріло два трансформатори струму. Ця аварія призвела до відключення високовольтних ліній в мережі Укренерго т відключення ще двох чи трьох високовольтних ліній вже в мережі Укренерго.

Сьогодні, як мені повідомили, згорів з тих же причин ще один силовий трансформатор там же на Південноукраїнській і за попередніми даними – ще один на Чорнобильській АЕС. Ситуація стала ще складнішою,

– стверджує Харченко.

. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив , що інформація про таку аварію є брехнею, яку поширюють пропагандистські телеграм-канали. Зазначається, що Південноукраїнська АЕС працює без технічних порушень та у штатному режимі."Правда: вчергове російська ІПСО припускає можливі проблеми з американським ядерним паливом Westinghouse на українських атомних електростанціях", – пояснили там.

Раніше стало відомо, що Укренерго ввело екстрені відключення у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Там також нагадали, що під час подібних непередбачуваних обмежень графіки стабілізаційних відключень можуть не діяти.

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Нагадаємо, що наразі фіксується дефіцит електроенергії в енергосистемі. Й так важку ситуацію ускладнює аномальна спека. Так, у Держенергонагляді 18 липня розповіли, чи поменшає відключень світла після спаду спеки.



Власне, після нормалізації температурних режимів, які зараз вищі за кліматичну норму, очікується зменшення обсягів погодинних відключень електроенергії. Про це повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

Проте енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський зазначав, що зниження спеки не суттєво вплине на ситуацію з відключеннями. Деталі його пояснення, читайте в матеріалі 24 Каналу.