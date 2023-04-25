Росія в обороні на Півдні, важкі бої за Бахмут: карта бойових дій за 25 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують наступальні дії на кількох напрямках на Сході України. Водночас ворог веде оборону на Півдні.
Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту.
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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ.
Де наступають російські військовіНа Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів на цьому напрямку.
Росіяни вели наступ у напрямку Хромового: показуємо на картіНа Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Росія обстріляла Авдіївку та ще 7 інших населених пунктів.
Росіяни наступали біля Степового: показуємо на картіНа Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали 7 населених пунктів Донецької області.
Сили оборони відбили атаку в районі Мар'їнки: карта
Де Росія відмовилася від наступуНа Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Луганської та Донецької областей.На Шахтарському напрямку
Яка ситуація довкола Вугледара: картаНа Куп'янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Харківської таЛуганської областей.
Яка ситуація на інших напрямкахНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Сумської та Харківської областей.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас росіяни обстріли населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення.
Карта фронту на Півдні
Сили оборони відпрацювали по окупантах
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах.
- Окрім того наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.