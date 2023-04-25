Росія в обороні на Півдні, важкі бої за Бахмут: карта бойових дій за 25 квітня

Російські військові продовжують наступальні дії на кількох напрямках на Сході України. Водночас ворог веде оборону на Півдні.

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту.

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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ.

Де наступають російські військові

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів на цьому напрямку.

Росіяни вели наступ у напрямку Хромового: показуємо на карті

противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Росія обстріляла Авдіївку та ще 7 інших населених пунктів.

Росіяни наступали біля Степового: показуємо на карті

протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали 7 населених пунктів Донецької області.

Сили оборони відбили атаку в районі Мар'їнки: карта

Де Росія відмовилася від наступу

противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Луганської та Донецької областей.

минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Противник обстріляв Вугледар, та ще чотири населені пункти Донецької області.

Яка ситуація довкола Вугледара: карта

Яка ситуація на інших напрямках

ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Харківської таЛуганської областей.оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Сумської та Харківської областей.противник обороняється. Водночас росіяни обстріли населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Карта фронту на Півдні

Сили оборони відпрацювали по окупантах