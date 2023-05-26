Росіяни наступають у Бахмуті, насичені бої в Мар'їнці: карта бойових дій станом на 26 травня

Російські військові продовжують зосереджувати основні сили на Сході України. Водночас українські сили намагаються розвивати успіхи на флангах Бахмута.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

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Де росіяни вели наступальні дії

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Росіяни з артилерії обстріляли населені пункти на цьому напрямку.

Росіяни наступали в районі Масютівки: карта фронту

протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 10 міст і сіл Донецької області. Зазначимо, що напередодні у Нацгвардії повідомили, що наші бійці продовжують розвивати успіх на північному та південному флангах Бахмута.

Карта боїв на Бахмусткьому напрямку

противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного. Також росіяни вели обстріли з артилерії.

Росіяни наступали у напрямку Красногорівки

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог задіяв для ударів авіацію. Від ворожих обстрілів постраждали Мар'їнка та Побєда Донецької області.

Українські бійці відбили численні атаки в Мар'їнці: мапа фронту

Карта бойових дій за 26 травня: дивіться відео

Яка ситуація на інших ділянках фронту

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Пречистівку та Новосілку. На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович 25 травня інформував, що на Сіверському напрямку українські бійці проводили штурми позицій росіян на підступах до східної околиці Білогорівки.

Сили оборони знищують окупантів

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також, минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.

Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.