Діють через хвилину після артобстрілу, – Гайдай розкрив нову тактику росіян

Ворог на Сході країни намагається знайти ефективні методи ведення війни. Тенденція до закидання української сторони трупами російських військових все ж актуальна.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Гайдай – колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації. За його словами, окупанти також вдаються й до нової тактики на полі бою.

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Що нового вигадали росіяни

Сергій Гайдай пояснив, що у росіян є чіткий поділ тактики мобілізованих та кадрових військових.

За його словами, щодо мобілізованих окупантів, то модель залишається незмінною.

"Вони намагаються трупами закидати наші позиції", – переконаний він.

Втім, на Кремінському напрямку в строю є ще кадрові військові Росії. Вони діють по-іншому: намагаються розробляти різні тактики наступу для того, щоб там отримати бодай якийсь успіх.

Це і наступ одразу буквально через хвилину після артобстрілу,

– розказав він.

Гайдай підкреслив, що у цей момент вони опиняються дуже близько до позицій ЗСУ завдяки просуванню важкої техніки.

"Вона йде декількома одиницями, а піхота просто між одиницями БТРів чи танків намагається просуватися", – зауважив він.

Саме в цьому і полягає нова тактика росіян на Луганщині.

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Нова техніка ворога

Сергій Гайдай повідомив, що, окрім цього, окупанти застосовують новітню техніку "Термінатор" – це така легкоброньована машина.

Не всі вони залишилися на ходу зараз, деякі вже поспалювали наші захисники, але все ж таки є,

– наголосив він.

На його думку, у такий спосіб воюють лише кадрові російські військові.

Не варто забувати, що російські мобілізовані, які переважно й борються за незрозуміло що на українській землі, залишаються виключно гарматним м'ясом й від них нововведень очікувати не варто.

Війна Росії в Україні: останні новини

Росіяни зазнають колосальних втрат у російсько-українській війні. За минулу добу українські захисники знищили 1 040 окупантів.

За 15 березня авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах скупчення техніки та живої сили ворога. ЗСУ збили ворожий літак та 13 російських безпілотників. Результативно також відпрацювали підрозділи артилерії та ракетних військ.

За даними Генштабу, Росія намагається наступати на 5 напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський та Шахтарський напрямки.

З посад голів ОВА звільнили Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія. Таке рішення 14 березня погодив Кабмін. Відповідні накази вже підписав президент України.