Останні професійні сили: генерал армії пояснив, навіщо Путіну спроби наступу на Сході

Ситуація на Сході залишається важкою. Ворог не полишає спроб атакувати та перекидає сили на Лимано-Куп'янський напрямок, а також на Мар'їнський та Бахмутський.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив, що українська розвідка відстежує переміщення ворога зокрема на цих напрямках. До 100 тисяч особового складу окупантів посилили Куп'янсько-Сватівський напрямок у тому числі Кантемирівською дивізією. А також новими танковими системами та артилерійського вогню. Про це він розповів 24 Каналу.

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Це буде стратегічним провалом Путіна

Українські сили активно рухаються на Бахмутському напрямку, і це викликає особисте занепокоєння у Владіміра Путіна. Адже втрата Бахмута стане стратегічним провалом його особисто.

Тому росіяни біля Бахмута з різних боків намагаються концентрувати останні професійні сили, які рухаються на Мар'їнському напрямку, а також на Андріївському, де наші сили дійсно просунулися, а також у Старомайорському,

– наголосив він.

Російський диктатор зізнався в тому, що щогодинно контролює ситуацію на фронті. І він вимагає від своїх військових все більше атак. А коли українські сили звільняють населені пункти, для нього це є велика трагедія. І він тисне на своїх генералів, щоб вони по новому захоплювали позиції.

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Сьогодні дуже важливими є Мар'їнський, Андріївський та Куп'янсько-Лиманський напрямки. Адже туди вони намагаються відтягнути наші сили з Бахмуту, щоб завадити українським захисникам його звільнити.

"А ми вже на межі цього – заходимо з Півдня, де відбувається активний рух, і тримаємо з Півночі. І все більше оточуємо Бахмут. Це означає в перспективі або знищення російського угруповання на цьому напрямку, або захоплення в полон, або його відхід з міста", – підкреслив Маломуж.

Росіяни мають величезні втрати

В останні дні на Куп'янському напрямку ворог просунувся до кілометра вперед. Проте наші сили відбили всі атаки, провели контратаки, зокрема удари з флангів. І окупанти були змушені повернутися на попередні позиції.

Величезні втрати отримала елітна Кантемирівська дивізія, яка захищає периметр Москви. Водночас ворог кидає в атаку зеків зі "Шторму Z", яким нема що втрачати. І вони теж масово ліквідуються, – відзначив генерал армії.

Також росіяни кидають в бій непідготовлених мобілізованих. І українська розвідка вже доповідає, що вони відмовляються воювати, а також висловлюють незадоволення командуванням. Серед російських військових розповсюдження панічні настрої, все це деморалізує армію країни-агресорки.

Українські сили контролюють всі ці гострі напрямки фронту. Ми не даємо по них просуватися окупантам. А самі в цей час наступаємо не тільки на Бахмутському напрямку, але й на стратегічно важливому Південному.

Адже рух на Бердянськ, Токмак, Мелітополь дозволить "перерізати" навпіл його сили на Півдні. Це дозволить звільнити окуповані території у Запорізький та Херсонській областях і рухатись до Криму.

Микола Маломуж оцінив ситуацію на найважливіших напрямках: дивіться відео

"Ми ліквідуємо сили ворога. По великих секторах маємо щонайменше 500 знищених окупантів на добу. А в деякі дні – 700. В до 1000 поранених. Це величезна кількість", – зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Водночас він підкреслив, що немає підтвердження про нібито "сотні" втрачених одиниць української техніки, про які говорить Путін.

"Російський диктатор перебуває в стані прострації. Він не знає, що говорити, постійно обманює, плутається у своїх звинуваченнях. Він просто деморалізований. І він програє в моральному плані, військовому і на конкретних напрямках", – наголосив Микола Маломуж.

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Ситуація на фронті