Обладнують позиції саморобною вибухівкою: про що свідчить тактика росіян на Півдні
Російські окупанти додатково мінують власні позиції саморобною вибухівкою. Так загарбники хочуть втриматися в окопах та протидіяти наступу ЗСУ.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що зараз з боку російських окупантів йдуть різні дії, які складно однозначно пояснити.
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Навіщо окупанти мінують власні позиції
З одного боку, була неперевірена інформація, що деяких окупантів нібито евакуюють навіть з Токмака Запорізької області. Це могло б свідчити, що росіяни готуються до відходу в разі невдачі на фронті.
Однак інформація від британського Королівського інституту досліджень оборони та безпеки (RUSI) про мінування власних позицій однозначно свідчить, що так росіяни намагаються за всяку ціну втриматися в окопах. Це відбувається на 2 – 3 лініях оборони.
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За словами Поповича, також надходить інформація, що окупанти готують додаткові укріплення поблизу Мелітополя, Маріуполя та Бердянська.
Такі різнонаправлені рухи, які, з одного боку свідчать, що вони не мають надії втримати територію. А з іншого боку, укріплюють це все, щоб захистити сухопутний коридор до Криму,
– розповів Попович.
Ситуація на фронті: коротко
- Українські військові продовжують наступати на Півдні. У Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони мали успіхи в напрямку Роботине – Новопрокопівка Запорізької області.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що Сили оборони на більшості ділянках, де йшли у наступ, вже прорвали першу лінію оборони. Це є результатом надзвичайно складних боїв.
- Росіяни зазнали значних втрат з початку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого 2022 року українські захисники знищили 265 680 особового складу загарбників.