Ще є ресурс, який вони не шкодують: в ОП пояснили активізацію росіян на кількох напрямках

Окупанти упродовж останніх тижнів активізувалися на кількох напрямках. Кремль потребує успіхів на фронті, щоб вплинути на міжнародних партнерів України.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що активізація окупантів на фронті є цілком очікуваною. Кремль хоче втілити в життя задум, у якого є три складові.

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Чому окупанти активізувалися на фронті

Як пояснив Подоляк, в Росії склалася парадоксальна ситуація. Кремлю абсолютно все одно, скільки життів власних громадян вони покладуть, щоб просунутися на 100 метрів на фронті. У них є мобілізаційний ресурс, який там посилено використовують.

В них є певний мобілізаційний ресурс, який не будуть шкодувати. Це не спричинить протести в Росії ні серед дружин, ні серед батьків, ні серед родичів. Феноменальний момент. У 21 столітті Росія демонструє абсолютну байдужість до життів власних громадян. При цьому там же починаються конфліктні процеси між іммігрантами, яких багато, та місцевими, яких все менше,

– розповів Подоляк.

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Росія пробує довести на тлі інших заворушень, які потроху розгораються у світі, що у них ще є певні ресурси. Вони намагатимуться вплинути на міжнародну спільноту, аби там схилялися до замороження війни в Україні.

На тлі загального безладу, який поступово розгорається по всьому світі, Росія демонструє, що у них не можна буде виграти. Вони теж не переможуть. Але готові йти вперед та вбивати людей. Тому вони закликатимуть йти на перемир'я,

– зауважив Подоляк.

Також Росії необхідно продемонструвати хоча б якісь успіхи на фронті, щоб підняти моральний дух власного населення. Їм роками розповідали, що "Росія – найпотужніша у світі". Але вже минуло понад 600 днів повномасштабної війни, а вони так і досі не змогли вирішити свої стратегічні завдання.

Інша важлива складова – відволікти ресурси Збройних Сил України від пріоритетних напрямків. Загарбники намагаються створити ситуацію, за якої потрібно буде залучити резерви на Авдіївський, Куп'янський напрямки тощо.

Ситуація на фронті: коротко