Наші сили нищать ворога на Харківщині, результати відчутні, – Зеленський звернувся до українців
21 травня 2024, 20:09Читать новость на русском
Володимир Зеленський ввечері 21 травня записав своє традиційне звернення до українців. У відео глава держави розповів про ситуацію на фронті.
Окрім того, президент окреслив результати "Рамштайну", який відбувся в онлайн-форматі 20 травня. На засіданні, за словами Зеленського, говорили про оборонні потреби нашої держави.
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