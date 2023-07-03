Де намагаються наступати росіяни: військовий експерт назвав головні напрямки

Поки українські війська неухильно просуваються на Запоріжжі та навколо Бахмута, російські окупанти також намагаються наступати на кількох напрямках. Але без успіху.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, ворог зосереджений передусім на Бахмуті, який має для нього політичне значення.

До вашої уваги ЗСУ у важких боях просуваються вперед на Півдні, ворог суне на Сході: карта боїв за 3 липня

"По-перше, росіяни намагаються протидіяти ЗСУ в районі Бахмута. По-друге, намагаються наступати з-під Кремінної на Ізюм і Куп'янськ. По-третє, намагаються наступати з-під Донецька на Мар'їнку та Авдіївку", – перелічив Федоров.

Однак ворог не має успіху й зазнає великих втрат.

Усе попереду

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наприкінці минулого тижня ворог фактично відкрив ще один напрямок наступу на Сході –. Окупанти стягують резерви, намагаючись захопити українські міста.

Українські захисники поступово просуваються на різних напрямках, але головного удару ще не було.

"Відомо, що з 12 механізованих бригад, підготовлених для наступу, ЗСУ використовують у боях тільки три. Де діятимуть інші дев'ять бригад – може грати вирішальну роль, можливо, навіть найближчими днями", – констатував Федоров.

Ситуація на фронті: останні новини

На Сході України тривають як наступальні, так і оборонні дії. Наші захисники рухаються на Бахмутському напрямку.

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень захисники звільнили 28,4 квадратного кілометра.

26 червня стало відомо, що Сили оборони повернули Рівнопіль під контроль України. Разом з ним знову вдома вже дев'ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.