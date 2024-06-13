Є одна умова: військовий сказав, чи покращиться ситуація на фронті найближчим часом
Українські військові стабілізували ситуацію на півночі Харківщини та дають відсіч російській армії на інших напрямках. Надалі можливості Збройних Сил України розширюватимуться.
Експерт з нацбезпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що цьому посприяє підтримка наших партнерів. До слова, очільник ГУР МО Кирило Буданов також повідомив, що попри складну ситуацію на фронті "армагеддону не буде".
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Військова допомога надважлива
Сили оборони напередодні 2024 року та у перші місяці поточного року перебували у вкрай складній ситуації. Лише завдяки завзяттю та мужності українських військових значною мірою вдалося компенсувати відсутність достатньої кількості боєприпасів, якими можна було вражати ворога.
На щастя, ситуація почала покращуватися.
На сьогодні поступово наша лінія фронту насичується можливостями для ураження ворога. Тож, з огляду на ці тенденції та нові зобов'язання наших партнерів, до кінця цього року ми можемо отримати понад 2 мільйони артилерійських снарядів, і західного, і радянського зразка,
– зауважив Іван Варченко.
Крім того, влітку в українському небі мали б з'явитися західні винищувачі F-16. Це стане суттєвим кроком вперед у багатьох аспектах, але насамперед змінить ситуацію з тотальною перевагою росіян у повітрі.
"Ситуація може стати кращою. Ми також виконали серйозне оперативне чи навіть стратегічне завдання – прибрали Чорноморський флот як серйозний чинник у цій війні. Можливо, прибереться й російська авіація, яка не матиме можливості ефективно перекопувати КАБами нашу лінію оборони", – припустив військовий.
Цьому, знову ж, сприятиме поява F-16 в Україні.
"Я не став би якось негативно оцінювати наші перспективи", – додав Варченко.
Світ допомагає Україні: останні новини
- Міністр оборони Канади Білл Блер анонсував новий масштабний пакет допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть 2 300 ударних ракет CRV7, 29 дистанційних систем Nanuk, які можна встановлювати на бронетехніку, 50 одиниць бронетехніки, а також боєприпаси.
- Незмінним партнером України залишаються й Нідерланди. Прем'єр-міністр країни Марк Рютте повідомив, що невдовзі Україна отримає три пускові установки та радіолокаційні системи до ЗРК Patriot. Також Амстердам виділить кошти для закупівлі безпілотників.
- На саміті G7, який розпочався 13 червня, Велика Британія має оголосити про фінансову допомогу Україні на суму 242 мільйонів стерлінгів (близько 309 мільйонів доларів). Ці кошти підуть на нагальні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби. Крім того, це стане закладанням фундаменту для довгострокового соціально-економічного відновлення України.