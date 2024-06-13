Є одна умова: військовий сказав, чи покращиться ситуація на фронті найближчим часом

Українські військові стабілізували ситуацію на півночі Харківщини та дають відсіч російській армії на інших напрямках. Надалі можливості Збройних Сил України розширюватимуться.

Експерт з нацбезпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що цьому посприяє підтримка наших партнерів. До слова, очільник ГУР МО Кирило Буданов також повідомив, що попри складну ситуацію на фронті "армагеддону не буде".

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Військова допомога надважлива

Сили оборони напередодні 2024 року та у перші місяці поточного року перебували у вкрай складній ситуації. Лише завдяки завзяттю та мужності українських військових значною мірою вдалося компенсувати відсутність достатньої кількості боєприпасів, якими можна було вражати ворога.

На щастя, ситуація почала покращуватися.

На сьогодні поступово наша лінія фронту насичується можливостями для ураження ворога. Тож, з огляду на ці тенденції та нові зобов'язання наших партнерів, до кінця цього року ми можемо отримати понад 2 мільйони артилерійських снарядів, і західного, і радянського зразка,

– зауважив Іван Варченко.

Крім того, влітку в українському небі мали б з'явитися західні винищувачі F-16. Це стане суттєвим кроком вперед у багатьох аспектах, але насамперед змінить ситуацію з тотальною перевагою росіян у повітрі.

"Ситуація може стати кращою. Ми також виконали серйозне оперативне чи навіть стратегічне завдання – прибрали Чорноморський флот як серйозний чинник у цій війні. Можливо, прибереться й російська авіація, яка не матиме можливості ефективно перекопувати КАБами нашу лінію оборони", – припустив військовий.

Цьому, знову ж, сприятиме поява F-16 в Україні.

"Я не став би якось негативно оцінювати наші перспективи", – додав Варченко.

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