Окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському напрямку, – Зеленський про ситуацію на фронті

Російські окупанти готуються до нової хвилі агресії. Вони вже посилили тиск на кількох напрямках фронту.

Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він закликав світ ще дужче об'єднатися.

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Президент розповів про ситуацію на фронті

Зеленський заявив, що Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати.

Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії,

– зауважив президент.

Тому, за його словами, усі країни вільного світу повинні посилювати співпрацю. Це необхідно для того, щоб:

відповісти на чергові російські злочинні дії,

не допустити нових злочинних дій окупантів настільки, наскільки можливо.

"Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами. І я почув сьогодні повне розуміння ситуації й в розмові з паном президентом Макроном, і в розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві", – зазначив глава держави.

Він додав, що сьогоднішній день завдяки французькому та фінляндському етапам українського дипломатичного марафону дав змогу суттєво посилити захист нашої держави.

"Головне тепер – це швидкість реалізації всього того, про що ми домовилися. Дуже детально обговорив сьогодні пункти нашої формули миру – те, що може бути зроблено разом із Францією, те, що може бути зроблено разом із Фінляндією", – підсумував президент.

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