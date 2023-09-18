Яким буде фронт взимку: військовий експерт спрогнозував, чи буде прорив

Українським військовим важливо зберегти темпи просування та вийти на Північне Приазов'я до зими. Для цього потрібно обвалити південний плацдарм ворога.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, чи триватиме наступ ЗСУ під час холодів.

До вашої уваги Є позитивні тенденції: чого можуть досягнути ЗСУ під час наступу 2023 року

"Узимку ніхто нікуди не рухатиметься – буде нескінченне контрбатарейне протиборство, як і минулої зими", – констатував Черник.

Яка буде ситуація на фронті взимку: дивіться відео 24 Каналу

Саме тому важливо встигнути якомога більше за осінь. Однак далеко не все залежить від українських військових – впливає також їхнє оснащення. Можливо, США таки ухвалять остаточне рішення про передання далекобійних ракет ATACMS, які посприяють нашому наступу.

Крим можна звільнити раніше, ніж Донбас

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі

Як відомо, окупований півострів можна повернути, навіть не заходячи туди. Для цього достатньо знищити Керченський міст і протягом місяця перемелювати окупантів далекобійними ракетами.

З Донбасом усе набагато складніше. Це колосальна міська конгломерація, розташована на височині. Крім того, росіяни встигли потужно укріпитися з 2022 року, а на значній території і з 2014-го.

Як це нам проходити – класти 300 тисяч люду? Будьмо тверезими і об'єктивними,

– зазначив Черник.

За його словами, можна засипати все важкими бомбами у великій кількості, але для цього їх потрібно мати.

Ситуація на Сході: останні новини