Пробують швидко зайти в наші окопи, – офіцер розповів, як росіяни штурмують позиції

Українські захисники продовжують тримати оборону попри численні атаки ворога. На лінії фронту окупанти намагаються прорвати наш захист, застосовуючи незмінну тактику штурмів – йти вперед, незважаючи на кількість ресурсів, що доведеться витратити.

Про це розповів 24 Каналу командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук, зазначивши, що під час наступу противника найперше починає працювати артилерія й авіація. Росіяни намагаючись знищити шляхи для поповнення резервів, зруйнувати логістику та зв'язок, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби.

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Тактика окупантів

За словами Матвійчука, ворог намагається знищити командні штаби або командно-спостережні пункти взводів чи рот, де перебувають командири, аби створити хаос, паніку та анархію.

В той момент їхні (російські – 24 Канал) основні штурмові сили проходять через свою лінію оборони, найчастіше це відбувається механізованими підрозділами. Практично у притик під'їжджає БМП і звідти десантується піхота, яка пробує максимально швидко зайти у наші окопи,

– зазначив він.

Офіцер НГУ підкреслив, що окупанти відправляють свої штурмові групи свідомо на загибель. На одне завдання російське військове керівництво може витратити 3 взводи, що приблизно налічує 90 осіб. Це дуже великий показник втрат.

Було таке, що українські військові тримали оборону на мертвих тілах противників, які йшли не зупиняючись,

– наголосив Максим Матвійчук.

Ситуація на фронті: основне