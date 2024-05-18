Висаджує десант на бронетехніці, як "на маршрутках": офіцер артилерії розповів про дії росіян
Російські окупанти намагаються просуватися та тиснути на Сили оборони. Щодня українські захисники відбивають десятки ворожих атак на всіх напрямках.
Загарбники атакують різними тактиками. Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.
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Ворог продовжує тиснути
Володимир Назаренко зазначив, що вже який тиждень загарбники продовжують тиснути. Однак переважно у росіян нічого не вдається. Українські бійці відбивають їхні атаки.
Мовиться про атаки різного роду. Окупанти намагаються просуватися як малими групами піхотинців, так й із застосуванням великої кількості техніки, бронетехніки, з десантом.
Інколи буває, що на різних напрямках ворог закидає, як на маршрутках, на бронетехніці десант. Висаджує їх і повертає назад. У більшості випадків ці сили ворога розбиваються ще на етапі підвозу, накопичення, логістики, коли це все видно,
– сказав офіцер.
Росіяни продовжують використовувати керовані авіабомби різної ваги, вибухової потужності і так далі. Важливо, щоб літаки, з яких запускаються ці КАБ, щодня падали. У ворога є величезний ресурс особового складу, техніки, артилерії, боєприпасів і так далі.
Що відбувається на фронті: головне
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська намагаються прорвати оборону, а бійці ЗСУ відбивають атаки та намагаються відтіснити ворога. Протягом минулої доби на всьому фронті відбулося загалом 116 бойових зіткнень.
- Зокрема, на Харківському напрямку тривають важкі бої. У Генштабі повідомили, що противник за підтримки авіації намагався п’ять разів прорвати рубежі нашої оборони в районах Липців і Вовчанська.
- Українські захисники продовжують завдавати ворогу великих втрат в особовому складі на фронті. Протягом останньої доби українським захисникам вдалося ліквідувати ще 1 210 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже втратила 491 080 загарбників.