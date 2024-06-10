Загарбники вважають, що мають шанси розвинути успіхи, які вони мали раніше, тому зараз найбільше тиснуть на Покровському напрямку. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Є низка причин. Насамперед Донеччина та Покровський напрямок – це чи не єдиний, де росіяни мали такий успіх. Там Авдіївка. Я маю на увазі саме цей напрямок, де їй їм вдалося захопити ціною великих втрат. Далі вони дещо просунулися", – пояснив він.

Ризик для росіян

Олександр Мусієнко зазначив, що Захід окреслив певні "червоні лінії". Наприклад, зараз вони проходять у районі Харкова. Західні партнери у своїх заявах часто згадують Харківщину. Лідер США Джо Байден заявив, що Україна не буде бити безпосередньо по Кремлю, по Москві, не має права застосовувати ракети на 200 миль.

Це так само було сказано і в контексті того, що якщо потрібно, то вона таке право отримає. Тобто є певні "червоні лінії". Піде Росія далі на Харківщині, продовжать вони свій тиск, спробують знову зламати нашу оборону там – то отримають ще певні рішення, стирання "червоних ліній" додаткових і так далі,

– припустив він.

Якщо росіянам буде складніше наступати на кількох напрямках одночасно, вони будуть визначатись. За словами військового експерта, для Росії продовжити масштабний наступ на Харків – це наразитися на те, що ЗСУ дадуть право бити ATACMS вглиб російської території, можливо, не тільки ATACMS. Це великі ризики.

"Наступ ворога на Донеччині. Мені здається, що вони там і будуть посилюватися. Через те, що мали там певні успіхи. В їхньому розумінні вони можуть там цей успіх розвинути, тому Донеччина. Покровський, Курахівський напрямки будуть, на мою думку, основними", – вважає Мусієнко.

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