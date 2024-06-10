Захватчики считают, что имеют шансы развить успехи, которые они имели ранее, поэтому сейчас больше всего давят на Покровском направлении. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Есть ряд причин. Прежде всего Донецкая область и Покровское направление – это едва ли не единственный, где россияне имели такой успех. Там Авдеевка. Я имею в виду именно это направление, где ей им удалось захватить ценой больших потерь. Далее они несколько продвинулись", – объяснил он.

Риск для россиян

Александр Мусиенко отметил, что Запад очертил определенные "красные линии". Например, сейчас они проходят в районе Харькова. Западные партнеры в своих заявлениях часто упоминают Харьковскую область. Лидер США Джо Байден заявил, что Украина не будет бить непосредственно по Кремлю, по Москве, не имеет права применять ракеты на 200 миль.

Это так же было сказано и в контексте того, что если нужно, то она такое право получит. То есть есть определенные "красные линии". Пойдет Россия дальше на Харьковщине, продолжат они свое давление, попытаются снова сломать нашу оборону там – то получат еще определенные решения, стирание "красных линий" дополнительных и так далее,

– предположил он.

Если россиянам будет сложнее наступать на нескольких направлениях одновременно, они будут определяться. По словам военного эксперта, для России продолжить масштабное наступление на Харьков – это нарваться на то, что ВСУ дадут право бить ATACMS вглубь российской территории, возможно, не только ATACMS. Это большие риски.

"Наступление врага в Донецкой области. Мне кажется, что они там и будут усиливаться. Из-за того, что имели там определенные успехи. В их понимании они могут там этот успех развить, поэтому Донетчина. Покровское, Кураховское направления будут, по моему мнению, основными", – считает Мусиенко.

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