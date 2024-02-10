Нічого подібного у ворога немає: як ЗСУ переграють росіян в артилерійському протистоянні

Росія має змогу використовувати величезну кількість артилерійських боєприпасів. Але і Сили оборони України мають свої важливі "козирі".

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що з самого початку повномасштабної війни Україна не мала достатньої кількості боєприпасів. "Снарядний голод" так чи інакше завжди був.

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ЗСУ мають свої "козирі"

Як наголосив Черник, ніхто не очікував, що Росія поверне логіки бойових дій, як у Другій світовій війні. Окупанти одразу почали робити великі вогневі вали з артилерійських боєприпасів.

Попри це, Росія не має необмежених можливостей. Якщо влітку 2022 року вони могли вистрілювати від 45 – до 80 тисяч снарядів за добу, то зараз ці показники знизилися до 15 тисяч боєприпасів.

Україна ж, за різними даними, вистрілювала не більш ніж 10 тисяч снарядів на добу на піку. Зараз ці показники значно менші. Була інформація про 2 тисячі пострілів.

Але знову-таки. Ми виграємо якістю. У нас є рухомі РЛС для контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36. А німецька машина COBRA може швидко визначити розташування до 40 гармат ворога. Також варто згадати про високоточні снаряди M982 Excalibur. Нічого подібного у ворога немає,

– сказав Черник.

Звісно, наразі Україна має дефіцит боєприпасів. Але не можна стверджувати, що це "кінець – і немає чим стріляти". Йде тотальна економія. І головна причина – криза у США із виділення коштів на військову допомогу для України.

Військова допомога для України: коротко