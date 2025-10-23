Однак окупантам не вдасться здійснити серйозний прорив у Куп’янську. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовий, оператор розвіддрона.

"Їхні ресурси переважають наші. Це дає їм змогу накопичуватися. Ми не встигаємо нівелювати цей накопичувальний ефект. Але вони не можуть накопичитись до такої міри, щоб здійснити якийсь дуже серйозний прорив", – вважає він.

Чому небезпечна окупація Куп'янська?

Куп'янськ має дуже важливе значення для архітектури нашого Східного фронту. Якщо загарбники візьмуть місто, то використають його як плацдарм для обстрілів і подальшого наступу на Слов'янськ. Окупувавши Куп'янськ, російська армія зможе перерізати основну логістичну артерію Краматорсько-Слов'янської агломерації.

Якщо вони зайдуть в Куп'янськ, у них справді з'явиться можливість перерізати трасу Харків – Ізюм, яка є вкрай важливою логістичною частиною Краматорської та Слов'янської агломерації. Тому ми втратимо частину Харківської області й втратимо логістику на залишок Донецької області, який ми тримаємо,

– пояснив військовий.

Зауважимо, що зараз триває збір на авто для військових у Куп'янськ. Оператор розвіддрона підкреслив, що для того, аби приїхати на позицію, привезти боєприпаси і так далі, потрібне авто. Це дуже важливо для того, щоб боротися з ворогом. Долучитися можна за посиланням.

Що відбувається у Куп'янську?