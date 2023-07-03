Річ не у квадратних кілометрах, а у позиціях, – полковник запасу про просування ЗСУ на фронті
ЗСУ просуваються на різних напрямках фронту. Українські захисники займають найкращі позиції, висоти. Навіть просуваючись лише на два – три кілометри, наші військові виконують це завдання.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, кілометраж тут не має ніякого значення.
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Динаміка щодо зайняття позицій
Світан зазначив, що витісняючи ворога з панівних висот, ЗСУ самі починають контролювати набагато більше простору за допомогою артилерії. З висоти наші військові можуть контролювати вхід та вихід з Бахмута.
Це вже ціле місто. Тут річ не у квадратних кілометрах, а у позиціях. Ми займаємо найкращі позиції. Тут є великий позитив. Динаміка щодо зайняття позицій, а не у кілометражі,
– пояснив військовий експерт.
Світан про просування ЗСУ: дивіться відео
Просування ЗСУ: останні новини
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