"Лінія фронту тепер артилерійська дуель": Зеленський сказав, скільки снарядів йде на день

Президент України описав ситуацію на полі бою. За словами Володимира Зеленського, лінія фронту становить понад 1 100 кілометрів та війна ведеться насамперед за допомогою артилерійських установок.

У понеділок, 17 вересня, вийшло свіже інтерв'ю глави нашої держави одному з найавторитетніших західних видань. У ньому він, з-поміж іншого, констатував, що ця російсько-українська війна може перерости у третю світову, якщо не зупиняти російську техніку, зокрема, за допомогою артилерії.

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Зеленський про масштаби війни

Як зазначив Зеленський, щодня Україна та Росія використовують понад 40 тисяч артилерійських снарядів. Водночас на перемогу Збройних Сил працюють танки, міни та усе, що стримує просування ворога.

Війна ведеться на 700-мильному фронті (понад 1 100 кілометрів – 24 Канал). Червона зона – це 20% території України, які все ще окуповані Росією. Саме там танки, надані Заходом, повинні були пробити російські війська навпіл. Але окопи, мінні поля та артилерія зупинили просування бронетехніки. Тепер це артилерійська дуель, у якій кожна сторона випускає близько 40 000 снарядів на день. Українська піхота наступає на криваві аршини. Це "перша світова війна" з безпілотниками.

Окрім того, український лідер наголосив, що світ повинен вирішувати: буде третя світова війна чи Кремль потрібно зупиняти, – бо змінити російського президента Владіміра Путіна, вочевидь, не видається можливим.

Також немає надії, на думку Зеленського, на російське суспільство, яке якраз-таки привело до влади вождя, якого можна сміливо назвати "другим Гітлером" за своєю жорстокістю.

Вони зробили це. Ми не можемо повернутися в минуле. Але ми можемо зупинити це тут. Україна зупинила наступ Росії, але страшною ціною. Зруйновані міста, мільйони біженців, незліченні тисячі загиблих, і все це заради державотворчого марнославства Путіна.

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Ситуація на фронті

Немає бути сумнівів у тому, що Україна таки переможе та їй вдасться переламати Росію. Завдяки Збройним Силам це стає все більш можливим з кожним днем. Наші війська продовжують контрнаступ:

На Бахмутському напрямку на Донеччині.

На Мелітопольському напрямку на Запоріжжі.

ЗСУ мали успіх на Сході – там вдалось зламати логістику ворога. Водночас на Півдні також триває наступальна операція за допомогою контрбатарейної боротьби. Відбувається закріплення на зайнятих позиціях.