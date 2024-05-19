Це не вирішальна битва, – Годжес оцінив ситуацію на півночі Харківщині

Росія продовжує проводити активні дії на Харківщині. Наразі її ціль – захопити Вовчанськ, де тривають важкі бої. Водночас спротив української армії дозволив загальмувати просування росіян на Харківському напрямку.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, який зазначив, що українські солдати, які захищають Харків чи населенні пункти на Східному напрямку, перебувають в дуже важких умовах. Вони щодня піддаються артилерійським та ракетним обстрілам, так само як цивільні українці – атакам ракетами та безпілотниками. Однак в Росії також є великі проблеми.

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Росія не здійснила прориву

Якщо відійти від тактичної боротьби та подумати про ширшу картину, то виходить на перший план нездатність Москви досягти чогось значного, навіть попри те, що Україна не отримала всієї необхідної підтримки від партнерів.

Це не може тривати вічно, але водночас це вказує на проблеми, які все ще має Росія,

– наголосив генерал-лейтенант США у відставці.

Українські захисники роблять все можливе тими засобами, які вони мають. Водночас Росія продовжує докладати зусилля, щоб задавити ЗСУ артилерією та масованими атаками піхотою, в яких росіяни втрачають понад 1000 людей щодня.

Тому битва за Харківщину не стане вирішальною, адже якби вона такою була, то це б означало, що вона закінчить війну. Я цього не бачу. Також не вірю, що Росія має можливість досягти вирішального нокауту України,

– підкреслив він.

Впродовж 6 місяців українські сили воювали без будь-якої підтримки з боку США, але Росія все одно не змогла в жодному місці здійснити серйозного прориву.

Тому попри відсутність послідовної підтримки та те, що Україні наразі не вдається наростити армію, вона зуміла зупинити Росію,

– впевнений Бен Годжес.

Ба більше, на його думку, логістична ситуація найближчими місяцями має поліпшитись для України.

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